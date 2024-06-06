В «Билайне» сообщили, когда полностью восстановят новосибирцам связь после массового сбоя

Полностью восстановить связь абонентам «Билайн» пообещали примерно к 22:30. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе компании.
— В настоящий момент (на 21:21 по новосибирскому времени — Прим.ред.) большая часть сети восстановлена и работает в штатном режиме. Единичные базовые станции будут выведены в эфир в течение часа, — ответили корреспонденту НГС в «Билайне».
Ранее компания принесла извинения за доставленные неудобства. Новосибирцы на долгое время остались без связи сегодня, 6 июня, примерно с 18:30. Массовый сбой был зафиксирован по всей России. В компании сообщили лишь о технических проблемах, не называя их причину.
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