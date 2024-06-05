«Как дрон, только на земле»: новосибирец создал самоход для военных — видео с платформой, которой управляет шлем и пульт

Житель ОбьГЭСа Борис Кулешов разработал универсальную самоходную платформу Источник: Борис Кулешов











В Новосибирске житель микрорайона ОбьГЭСа Борис Кулешов в соавторстве с единомышленниками разработал универсальную самоходную платформу. В основе аппарата лежат гусеничная основа, двигатель от снегохода «Буран» и китайские батареи, а управляется она при помощи шлема дополненной реальности. Идея у автора родилась спонтанно: наблюдал за снегоуборочной техникой и подумал, что можно было бы ее усовершенствовать, перевести на дистанционное управление и повысить маневренность. Необычное изобретение новосибирец намерен отправить на СВО.



— Два года назад эта идея пришла. Увидел подборщиков, подумал, почему бы не адаптировать похожие платформы под разные назначения для СВО. Занялся поиском людей, кто мне в этом поможет. Параллельно мы собираем три разных варианта. Мы как бы это решили адаптировать бензиновый двигатель, но уже последующее поколение. Потому, что решили уже, что это мини, но это как бы у нас есть вот что грузы доставлять, эвакуировать с поля. Плюс они сейчас у нас бронированные. А третий у нас в разработке на бензиновом двигателе, — рассказал Борис Кулешов.

Для управления платформой Борис Кулешов адаптировал FPV-шлем и пульт от собственного дрона. Для того, чтобы продемонстрировать, как работает платформа, Борис снял на видео, как он катает детей.



В основе аппарата лежат гусеничная основа, двигатель от снегохода «Буран» и китайские батареи Источник: Борис Кулешов

— Покупается все в розницу, достаточно дорого, где-то в районе 400 с небольшим тысяч. Где с Китая заказываем, где здесь, в России, ищем. В основном двигатели с Китая идут. Но, я говорю, что мы сейчас хотим уйти на бензиновую тему, потому что там расход три литра в день и генератор будет работать. Уже блиндаж можно запитать, бойцы телефоны могут зарядить, ну то есть в комплектации будет, — говорит изобретатель.



Представленной моделью, по словам изобретателя, заинтересовались в республике Тыва, и уже выкупили прототип. Теперь самоходная платформа должна пройти испытания. Полученные средства разработчик направит на создание усовершенствованных моделей.



— Там уже будут и средства защиты от дронов применяться совершенно другие. Сказать, какие не могу, потому что уйдет идея и провалимся. То есть, дроны уже не будут видеть сверху, за исключением тепловизора. Сейчас вторая у нас на подходе. Чисто для эвакуации. Это у нас более универсальная. А третья, она уже будет более тяжелая, она будет килограмм 700 веса. Такая, чтобы могла тяжелое вооружение на себе нести, если в этом возникнет необходимость, — поделился планами создатель самоходной платформы.



Радиус действия дистанционного управления самоходной платформы 400–500 метров. В перспективе управление может быть синхронизировано с дроном, который будет выступать в качестве ретранслятора сигнала, что позволит увеличить дальность управления. В планах Бориса Кулешова наладка серийного производства самоходных устройств.



Ранее мы рассказывали о том, что новосибирец изобрел устройство, чтобы закрывать стаканы с кофе без рук.

