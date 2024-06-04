Землю в районе «Мира Терма» хотят сдать в аренду под спортивный центр — что известно об инвесторе

В Новосибирской области предложили сдать в аренду участок под новый спортивно-оздоровительный центр. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.
— Рекомендовать мэрии города Новосибирска предоставить земельный участок в соответствии с требованиями законодательства в аренду без проведения торгов для реализации проекта по размещению объекта социально-культурного назначения «Спортивно-оздоровительный центр с универсальным игровым залом (отдельно стоящее здание)», — сказано в документе.
Участок общей площадью более 5 тысяч квадратных метров могут предоставить ООО «Партнер Гео». Срок реализации проекта составит пять лет, получить разрешение на строительство объекта необходимо в первом квартале 2025 года.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «ПГ» образовали в 2019 году в Новосибирске, соучредителями фирмы выступают Олег Ситкин (10%) и Александр Алямов (90%). На конец 2023 года выручка ООО «Партнер Гео» составляла 0 рублей, чистый убыток — 2 тысячи рублей. Алямов числится участником нескольких компаний, в том числе ООО «Ново Групп», «Геопрайм», «Сити Авто Трейд» —у первых двух на конец 2023 года имелся чистый убыток в размере 44 и 171 тысяча рублей соответственно. Чистая же прибыль третьей фирмы — «Сити Авто Трейд», в тот период превышала 118 миллионов, ее вид деятельности связан с торговлей автомобилями.
Губернатор также рекомендовал предусмотреть в договоре аренды право расторжения в одностороннем порядке в случае нарушения сроков и невыполнения других обязательств. Кроме того, мэрии рекомендовано предусмотреть условие о запрете на передачу инициатором проекта прав и обязанностей по договору аренды земли третьему лицу.
Согласно кадастровой карте, земельный участок, о котором идет речь в распоряжении, находится у центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного — буквально за парковкой заведения. Расстояние до комплекса «Мира Термы», по данным «Яндекс.Карты», составляет менее 900 метров.
НГС попытался связаться с представителями ООО «Партнер Гео» с целью узнать подробности проекта, но на момент публикации в организации не ответили журналисту. Как рассказали НГС в пресс-службе центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, руководству учреждения известно о планах по строительству, представители центра общались с инвесторами.
— Замечательно, что рядом будет построен комплекс с универсальным игровым залом. В дальнейшем это будет полноценная спортивная инфраструктура в данной локации, — сообщили специалисты.
В организации уточнили, что проект не является частью будущей инфраструктуры центра. Но в перспективе спортсменов могут отправлять туда для разнообразия тренировочного процесса.
В конце мая стало известно о том, что лесной участок на стыке Калининского и Заельцовского районов отдали под застройку. Там может появиться дом, часть жилой площади планируется отдать детям-сиротам.