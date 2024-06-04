Землю в районе «Мира Терма» хотят сдать в аренду под спортивный центр — что известно об инвесторе

— Рекомендовать мэрии города Новосибирска предоставить земельный участок в соответствии с требованиями законодательства в аренду без проведения торгов для реализации проекта по размещению объекта социально-культурного назначения «Спортивно-оздоровительный центр с универсальным игровым залом (отдельно стоящее здание)», — сказано в документе.

Участок общей площадью более 5 тысяч квадратных метров могут предоставить ООО «Партнер Гео». Срок реализации проекта составит пять лет, получить разрешение на строительство объекта необходимо в первом квартале 2025 года.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «ПГ» образовали в 2019 году в Новосибирске, соучредителями фирмы выступают Олег Ситкин (10%) и Александр Алямов (90%). На конец 2023 года выручка ООО «Партнер Гео» составляла 0 рублей, чистый убыток — 2 тысячи рублей. Алямов числится участником нескольких компаний, в том числе ООО «Ново Групп», «Геопрайм», «Сити Авто Трейд» —у первых двух на конец 2023 года имелся чистый убыток в размере 44 и 171 тысяча рублей соответственно. Чистая же прибыль третьей фирмы — «Сити Авто Трейд», в тот период превышала 118 миллионов, ее вид деятельности связан с торговлей автомобилями.

