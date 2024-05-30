В сквере у площади Ленина заработают камеры распознавания лиц — где будут наблюдать за новосибирцами

В центре Новосибирска в сквере появится комплекс технических систем безопасности, включающий камеры. В городе ищут подрядчика для монтажа оборудования.
Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 30 мая. Речь идет о сквере «Крылья Сибири».
— Основные виды выполняемых работ: монтаж комплекта программного обеспечения, камер видеонаблюдения, камер распознавания лиц, оборудования системы оповещения, колонны экстренного вызова, пуско-наладочные и прочие сопутствующие работы, — сказано в документах.
В пояснительной записке к рабочей документации уточняется, что, согласно техзаданию, комплекс включает в себя подсистемы охранного телевидения, экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения ЧС и другое. Заказчиком работ выступает МАУ Новосибирска «Горзеленхоз».
Начальная цена закупки составляет более 3,1 миллиона рублей, завершение работ– 15 августа 2024 года.
В мае в Новосибирске искали подрядчика для модернизации работы комплекса «Система видеонаблюдения и видеоаналитики Новосибирской области». Максимальная цена контракта — 354,9 миллионов рублей.