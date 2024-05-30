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Город В сквере у площади Ленина заработают камеры распознавания лиц — где будут наблюдать за новосибирцами

В сквере у площади Ленина заработают камеры распознавания лиц — где будут наблюдать за новосибирцами

За монтаж комплекса технических систем безопасности заплатят более 3 миллионов рублей

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Информация об этом опубликована на сайте госзакупок

В центре Новосибирска в сквере появится комплекс технических систем безопасности, включающий камеры. В городе ищут подрядчика для монтажа оборудования.

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 30 мая. Речь идет о сквере «Крылья Сибири».

— Основные виды выполняемых работ: монтаж комплекта программного обеспечения, камер видеонаблюдения, камер распознавания лиц, оборудования системы оповещения, колонны экстренного вызова, пуско-наладочные и прочие сопутствующие работы, — сказано в документах.

В пояснительной записке к рабочей документации уточняется, что, согласно техзаданию, комплекс включает в себя подсистемы охранного телевидения, экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения ЧС и другое. Заказчиком работ выступает МАУ Новосибирска «Горзеленхоз».

Начальная цена закупки составляет более 3,1 миллиона рублей, завершение работ– 15 августа 2024 года.

В мае в Новосибирске искали подрядчика для модернизации работы комплекса «Система видеонаблюдения и видеоаналитики Новосибирской области». Максимальная цена контракта — 354,9 миллионов рублей.

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Камеры с распознаванием лиц Закупки Новосибирск Видеонаблюдение
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