Нам всем — Похил: три новосибирца получили статусы почетных жителей города

Звание «Почетный житель города» присвоили трем новосибирцам. Решение приняли во время сессии Совета депутатов.
На выбор депутатам представили три кандидатуры, голосовать можно было за нескольких номинантов на звание. Депутаты решили, что все из представленных новосибирцев удостоены носить звание «Почетного жителя города»:
Николай Бирюля — заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда. С 1982 года он работал в новосибирском областном театре кукол, завершил карьеру художественным руководителем, проработав в учреждении 44 года.
Юрий Похил — директор МУП «Горводоканала». Под его руководством управление стало одним из лучших в стране, которое поставляет чистую воду.
Борис Добряков — заслуженный врач Российской Федерации. В 80-х годах он стал фактически основателем пластической хирургии в стране, внедрив практику и способы лечения косметических дефектов.
За Бориса Добрякова проголосовали 45 депутатов, за Николая Бирюлю — 44 депутата, за Юрия Похила — 42 депутата.
Почетный жители города могут не оплачивать коммунальные услуги, радио, телевизионную антенну, стационарный телефон, домофон. Они получают внеочередное медицинское обслуживание и бесплатное обеспечение лекарственными средствами, приобретаемыми по рецептам врача, могут бесплатно получать путевки на санаторно-курортное лечение, ежемесячное вознаграждение в 8 тысяч рублей и другие преимущества.
Юрий Похил с 1996 года возглавляет «Горводоканал», пару лет назад силовики провели в управлении обыски. Сотрудники СОБРа приехали в масках и бронежилетах, а уехали с изъятыми документами и техникой, которую обмотали чёрными пакетами. С ним уехал и директор Юрий Похил. Очевидцы — сотрудники «Горводоканала» — говорили, что силовики больше часа провели в кабинете директора, при этом в мэрии интерес полицейских к директору опровергали.
В итоге выяснилось, что полиция интересовалась двумя другими сотрудниками МУП: начальником службы капитального строительства Алексеем Теплых и ведущим инженером службы капитального строительства Валентином Клычниковым — следователи заподозрили их в мошенничестве. Обоих суд отправил под домашний арест.
Несколько лет назад Похил получил награду от Владимира Путина.