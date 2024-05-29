«Теперь тут пустырь с мусором». Жители окраины левобережья остались без детсада — старый снесли, а новый не строят

Жители микрорайона Хилокский в Новосибирске заявили о нехватке детских садов. Тот, который находился ближе всего к домам, снесли в 2021 году. Из-за этого местным жителям приходится возить детей в соседний жилмассив — Юго-Западный.
Перенос сроков
— Дети едут в садик в переполненном автобусе стоя. Ладно еще, когда школьники, но это совсем малыши! Еще вставать приходится в 6 утра — это издевательство над детьми! А когда пробка, вообще приходится брать ребенка и идти пешком. А дорога до микрорайона совсем не представляет собой тротуар для прогулок, — сообщила жительница микрорайона Жанна.
По ее словам, сроки строительства нового детского сада постоянно переносились. В постановлении мэрии от 2022 года о проекте планировки территории Хилокского микрорайона указано, что строительство детского сада должно начаться в 2022 году. В ответе администрации Ленинского района, к которой обращалась Жанна в 2023 году (фото есть в распоряжении НГС), дата начала строительства уже другая:
— На территории с адресным ориентиром: Хилокская, 2/1 действительно планируется строительство нового учреждения дошкольного образования, ориентировочный срок начала строительства — 2024 год.
Как в микрорайоне снесли детский сад
До 2021 года в микрорайоне работал детский сад № 299, который, согласно проекту планировки, должны были реконструировать. Но вместо этого здание снесли.
— Теперь тут пустырь с мусором. Садик нужен даже тем, у кого детей нет. Раньше была освещаемая и охраняемая территория, — объяснила Жанна.
В мэрии НГС пояснили, что здание детсада, построенное в 1963 году, находилось «в ограниченно работоспособном состоянии». Его решили снести из-за невозможности восстановления. Точные сроки строительства нового сада неизвестны.
— В связи с отсутствием бюджетных ассигнований сроки строительства детского сада по ул. Хилокской, 2/1, были перенесены. Необходимо отметить, что строительство объектов образования на территории города Новосибирска, ввиду их капиталоемкости, возможно только при условии выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов. Сроки строительства данного объекта будут определяться исходя из возможности выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов, — добавили в пресс-службе мэрии.
В группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО» во «ВКонтакте» с официального аккаунта мэрии оставили сообщение о том, что на плановый период 2025 и 2026 годов деньги на строительство нового детского сада не предусмотрены.
Похожая ситуация сложилась на Лесоперевалке: по плану там должны появиться три школы, но денег в бюджете нет пока ни на одну.
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