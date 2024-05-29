«Теперь тут пустырь с мусором». Жители окраины левобережья остались без детсада — старый снесли, а новый не строят

Жители микрорайона Хилокский в Новосибирске заявили о нехватке детских садов. Тот, который находился ближе всего к домам, снесли в 2021 году. Из-за этого местным жителям приходится возить детей в соседний жилмассив — Юго-Западный.

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— Дети едут в садик в переполненном автобусе стоя. Ладно еще, когда школьники, но это совсем малыши! Еще вставать приходится в 6 утра — это издевательство над детьми! А когда пробка, вообще приходится брать ребенка и идти пешком. А дорога до микрорайона совсем не представляет собой тротуар для прогулок, — сообщила жительница микрорайона Жанна.

