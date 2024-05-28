На 90 дней: в Новосибирске приостановлено строительство двух школ по концессии

Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске по решению Арбитражного суда на 90 суток приостановлено строительство двух школ. Информацию об этом сообщила пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области (Стройнадзор).



Инспекторы ведомства выявили нарушения требований проектной документации на строительстве школ на улицах Спортивная и Николая Сотникова. Нарушения затрагивают конструктивные особенности объектов и создают угрозу жизни и здоровью граждан.



Стройнадзор составил административный протокол по ч. 3 ст. 9.4 КоАП РФ (Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов) в отношении компании ООО СК «Столица Приволжья» — она занимается строительством учреждений образования.



Материалы были переданы в Арбитражный суд Новосибирской области, который признал застройщика нарушителем.



— Ему назначены административные наказания в виде административного приостановления деятельности путем запрета проведения строительно-монтажных работ по дальнейшему возведению объектов капитального строительства сроком на 90 суток, — говорится в сообщении ведомства.



ООО СК «Столица Приволжья» зарегистрировано в Нижегородской области в июне 2016 года. Уставный капитал — 46 тысяч рублей. Управляющей организацией компании называется ООО «Инфраструктура детства». В 2023 году в компании работали 76 сотрудников. По итогам прошлого года ООО СК «Столица Приволжья» нарастило выручку на 14% — до 2,7 миллиардов рублей, рост прибыли составил 7% — до 10 миллионов рублей.



Концессию между Министерством образования Новосибирской области и ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение»» заключили в декабре 2021 года. Сейчас компания сменила юридическое название на ООО «Школа на Николая Сотникова». Шесть новых школ в Новосибирске строят в районах комплексной застройки — «Дивногорский», Южно-Чемской, «Чистая Слобода», Плющихинский, на улицах Выборной и Шевченко. Уже в процессе реализации проект столкнулся с критикой и сложностями, включая необходимость демонтажа фундаментов трех из шести зданий и отставание в строительных работах, что привело к пересмотру сроков сдачи.

