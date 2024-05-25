НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

3 м/c,

сев.

 749мм 89%
Подробнее
0 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

СРОЧНО

В Новосибирской области выпал снег — видео

Байкер и таксист на дороге
Неделя добра
Приговор Турбину
Что с выпускными
Жилье в Стоквартирном доме
Врачи о главных проблемах
Последний звонок на набережной
Такие дома строят в городе
Овации стоя для героев НГС
НГС в Telegram
Город Новосибирский театр оперы и балета окрасился в синий цвет — с чем это связано

Новосибирский театр оперы и балета окрасился в синий цвет — с чем это связано

Фотографии НОВАТа опубликовали в соцсетях

675
11 комментариев
Новосибирск присоединился к акции «Освети дорогу домой»

25 мая, в Международный день памяти пропавших детей, Новосибирск присоединился к акции «Освети дорогу домой». В этот вечер Новосибирский театр оперы и балета включил синюю подсветку.

В этот день по всему миру вспоминают пропавших детей, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме и поддержать семьи, столкнувшиеся с подобной трагедией. Традиционно весь мир зажигает свечи, вспоминая детей, которые так и не вернулись домой.

Акция проходит ежегодно 25 мая

Ежегодно 25 мая добровольцы поисково-спасательных отрядов проводят по всей стране масштабные мероприятия и рассказывают людям о пропавших без вести.

В середине апреля в Новосибирске здание Театра оперы и балета окрасилось в красный цвет. Как объяснили НГС в пресс-службе НОВАТа, 17 апреля — Всемирный день гемофилии. Его установили для привлечения внимания общества к проблемам и потребностям людей с нарушениями свертываемости крови.

ПО ТЕМЕ
НОВАТ Пропавшие без вести Дети Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Рекомендуем
Знакомства

Evgeniya,  34

Наталья,  36

Ksu,  53

Pavel,  44

Иван ,  31

Olga2808,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление