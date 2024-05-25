Новосибирский театр оперы и балета окрасился в синий цвет — с чем это связано

Новосибирск присоединился к акции «Освети дорогу домой» Источник: Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск»











25 мая, в Международный день памяти пропавших детей, Новосибирск присоединился к акции «Освети дорогу домой». В этот вечер Новосибирский театр оперы и балета включил синюю подсветку.



В этот день по всему миру вспоминают пропавших детей, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме и поддержать семьи, столкнувшиеся с подобной трагедией. Традиционно весь мир зажигает свечи, вспоминая детей, которые так и не вернулись домой.

Акция проходит ежегодно 25 мая Источник: Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск»











Ежегодно 25 мая добровольцы поисково-спасательных отрядов проводят по всей стране масштабные мероприятия и рассказывают людям о пропавших без вести.

