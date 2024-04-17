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Город Новосибирский театр оперы и балета окрасился в красный — что это означает

Новосибирский театр оперы и балета окрасился в красный — что это означает

Фотографии НОВАТа опубликовали в соцсетях

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17 апреля — Всемирный день гемофилии

17 апреля в Новосибирске здание театра оперы и балета окрасилось в красный цвет. Фотографии учреждения с измененной подсветкой опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на автора кадров Василия Баранова.

Как объяснили НГС в пресс-службе НОВАТа, 17 апреля — Всемирный день гемофилии. Его установили для привлечения внимания общества к проблемам и потребностям людей с нарушениями свертываемости крови.

— Многие достопримечательности в разных странах в этот день окрашиваются в красный цвет, тем самым участвуя в акции «Освети красным», — сообщили в театре.

В начале апреля в здании Новосибирского театра оперы и балета включили синюю подсветку. Это произошло в рамках международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма.

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НОВАТ Акция Подсветка зданий Театр оперы и балета Новосибирск
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