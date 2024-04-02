В Новосибирске включили синюю подсветку НОВАТа — что это означает

Новосибирский театр оперы и балета вечером 2 апреля окрасился в синий цвет. Как сообщили НГС в Ассоциации помощи людям с РАС «Спектр», НОВАТ включил неоновую подсветку в рамках международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма.
— К акции также присоединился кинотеатр «Победа». Подсветку на нем включили в 19:30 — сообщила НГС член координационного совета ассоциации «Спектр» Светлана Гладкова.
Также в рамках международной акции в кинотеатре «Победа» установили большое синее сердце. На нем новосибирские спортсмены, блогеры и другие знаменитости наклеили на него добрые слова, которые можно сказать человеку с аутизмом.
— Это сердце будет стоять в кинотеатре весь апрель, люди смогут с ним фотографироваться и таким образом будут поддерживать людей с аутизмом, — пояснила Светлана Гладкова.
Новосибирская область — один из лидеров в России по созданию специальных образовательных условий для детей с аутизмом. Ранее мы рассказывали, что можно сделать для таких детей.