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НОВАТ и кинотеатр «Победа» окрасились в синий цвет

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Город В Новосибирске включили синюю подсветку НОВАТа — что это означает

В Новосибирске включили синюю подсветку НОВАТа — что это означает

Синим также загорелся кинотеатр «Победа»

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Синюю подсветку включили на двух зданиях в центре города

Новосибирский театр оперы и балета вечером 2 апреля окрасился в синий цвет. Как сообщили НГС в Ассоциации помощи людям с РАС «Спектр», НОВАТ включил неоновую подсветку в рамках международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма.

— К акции также присоединился кинотеатр «Победа». Подсветку на нем включили в 19:30 — сообщила НГС член координационного совета ассоциации «Спектр» Светлана Гладкова.

Неоновую подсветку включили в рамках международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма

Также в рамках международной акции в кинотеатре «Победа» установили большое синее сердце. На нем новосибирские спортсмены, блогеры и другие знаменитости наклеили на него добрые слова, которые можно сказать человеку с аутизмом.

— Это сердце будет стоять в кинотеатре весь апрель, люди смогут с ним фотографироваться и таким образом будут поддерживать людей с аутизмом, — пояснила Светлана Гладкова.

Подобная акция проходит по всему миру

Новосибирская область — один из лидеров в России по созданию специальных образовательных условий для детей с аутизмом. Ранее мы рассказывали, что можно сделать для таких детей.

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