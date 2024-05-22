Два 68-летних дома пойдут под снос в Новосибирске — на их разборку потратят меньше двух месяцев

Здания построили в 1956 году Источник: Евгений Шут/2ГИС











В Новосибирске ищут подрядчика для сноса двух многоквартирных домов на правом берегу города. Начальная цена контракта на выполнение работ составляет более 2,9 миллиона рублей.



Информация об этом появилась на сайте госзакупок во вторник, 21 мая. Заказчиком работ выступает МКУ «Городское Жилищное Агентство». Речь идет о домах №№203 и 201 по улице Коммунстроевская — они признаны аварийными и подлежащими сносу.



— Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по сносу многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: г. Новосибирск, улица Коммунстроевская, дом № 201; г. Новосибирск, улица Коммунстроевская, дом № 203, — сказано в документах.



Уточняется, что работы проведут в целях недопущения возникновения ЧС, связанных с «причинением вреда жизни и здоровью людей, вследствие возможного обрушения нависающих и ограждающих конструкций аварийных зданий». В смету контракта вошли разборка зданий методом обрушения, погрузка строительного мусора, засыпка траншей и котлованов и другое.



Снести многоквартирные дома необходимо за 49 рабочих дней, источник финансирования — средства бюджета города на 2024 финансовый год. Подать заявку на участие в закупке можно до 29 мая, определить подрядчика планируется 30 мая.



— Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ, — сказано в документах.



На сайте 2ГИС сказано, что дома №№201 и 203 построили в 1956 году. В зданиях по два подъезда. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, что появится на месте, где сейчас находятся дома.

