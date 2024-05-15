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Город В Новосибирске начались испытания теплосетей: какие улицы остались без горячей воды

В Новосибирске начались испытания теплосетей: какие улицы остались без горячей воды

Первый этап испытаний продлится до 28 мая

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Максимальный срок отключения горячей воды при первом этапе теплосетей — 28 мая

15 мая в Новосибирске начались испытания теплосетей. Приводим полный список улиц, на которых примерно на две недели отключат подачу горячей воды.

Кировский район: Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая, Урманова, Кожевникова, Аникина, Обогатительная, 20, Партсъезда, ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев, Акатуйский жилмассив, ж/к «Матрешкин двор», Северный проезд.

Ленинский район: Степная, Вертковская, Станиславский жилмассив, Петропавловская, Тихвинская, Станиславского, Костычева, Серафимовича, Телевизионная, Ударная, Тульская, Немировича-Данченко.

Калининский район: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.

Октябрьский район: Волочаевская, Снежиной, Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато.

Первомайский район: 2-я Марата, Заречная, Красный Факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

Накануне СГК опубликовала график отключений горячей воды в Новосибирске на всё лето. Смотрите на интерактивной карте, когда без воды останется ваш дом.

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СГК Отключение горячей воды Испытания теплосетей
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