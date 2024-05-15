В Новосибирске начались испытания теплосетей: какие улицы остались без горячей воды

15 мая в Новосибирске начались испытания теплосетей. Приводим полный список улиц, на которых примерно на две недели отключат подачу горячей воды.
Кировский район: Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая, Урманова, Кожевникова, Аникина, Обогатительная, 20, Партсъезда, ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев, Акатуйский жилмассив, ж/к «Матрешкин двор», Северный проезд.
Ленинский район: Степная, Вертковская, Станиславский жилмассив, Петропавловская, Тихвинская, Станиславского, Костычева, Серафимовича, Телевизионная, Ударная, Тульская, Немировича-Данченко.
Калининский район: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.
Октябрьский район: Волочаевская, Снежиной, Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато.
Первомайский район: 2-я Марата, Заречная, Красный Факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.
Накануне СГК опубликовала график отключений горячей воды в Новосибирске на всё лето. Смотрите на интерактивной карте, когда без воды останется ваш дом.
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