«Благоустройство начинает рассыпаться»: рядом с «Сибирь-Ареной» полопалась плитка — что говорят в минспорта

Возле «Сибирь-Арены» в Новосибирске отслоилась часть плитки, уложенной на лестнице. Дефекты нашли после зимы, об этом НГС сообщили в Минспорта региона.
— Работы по укладке покрытия частично проведены в весенне-осенний период, характеризующийся перепадами температурно-влажностного режима. После зимы был выявлен ряд дефектов, в том числе отслоение плиточного покрытия на лестничных пролетах стилобата, — рассказали редакции в министерстве.
По информации ведомства, недочеты зафиксировали в акте. Летом подрядчик должен устранить их по гарантии.
Накануне, 24 апреля, Telegram-канал «Инцидент Новосибирск» опубликовал фотографии с места, судя по которым у нового ЛДС также стало рассыпаться желтое тактильное покрытие, уложенное вместе с тротуарной плиткой.
— Благоустройство близ «Сибирь-Арены» начинает потихоньку рассыпаться, — сказано в посте.
Ранее рядом с часовней в центре Новосибирска стали ремонтировать чугунный забор: там заметили рабочих.