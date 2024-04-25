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Город «Благоустройство начинает рассыпаться»: рядом с «Сибирь-Ареной» полопалась плитка — что говорят в минспорта

«Благоустройство начинает рассыпаться»: рядом с «Сибирь-Ареной» полопалась плитка — что говорят в минспорта

В Новосибирске нашли дефекты после зимы

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Летом все дефекты планируют устранить

Возле «Сибирь-Арены» в Новосибирске отслоилась часть плитки, уложенной на лестнице. Дефекты нашли после зимы, об этом НГС сообщили в Минспорта региона.

— Работы по укладке покрытия частично проведены в весенне-осенний период, характеризующийся перепадами температурно-влажностного режима. После зимы был выявлен ряд дефектов, в том числе отслоение плиточного покрытия на лестничных пролетах стилобата, — рассказали редакции в министерстве.

По информации ведомства, недочеты зафиксировали в акте. Летом подрядчик должен устранить их по гарантии.

Судя по фото, сколов весьма много

Накануне, 24 апреля, Telegram-канал «Инцидент Новосибирск» опубликовал фотографии с места, судя по которым у нового ЛДС также стало рассыпаться желтое тактильное покрытие, уложенное вместе с тротуарной плиткой.

— Благоустройство близ «Сибирь-Арены» начинает потихоньку рассыпаться, — сказано в посте.

Ранее рядом с часовней в центре Новосибирска стали ремонтировать чугунный забор: там заметили рабочих.

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Новосибирск ЛДС Сибирь-Арена Благоустройство Минспорта
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