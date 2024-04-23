«Произошло увеличение мутности воды»: мэр Бердска объявил об отключении горячей воды на двое суток

Мэр Бердска Роман Бурдин объявил в своём Telegram-канале об отключении горячей воды в городе с 16 часов 23 апреля. По его словам, решение приняли из-за паводка.

— Впервые за много лет, в связи наступившим паводком, в водоемах Новосибирской области произошло резкое увеличение мутности воды, поступающей в водоочистные станции. Несмотря на это, питьевая вода в Бердске потребителям поставляется в соответствии с требованиями СаНПиН. Тем не менее, чтобы избежать снижения напора или отключения холодной питьевой воды, Комбинат бытовых услуг вынужден отключить горячую воду 23 апреля с 16 часов, — написал мэр.