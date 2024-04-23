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Город «Произошло увеличение мутности воды»: мэр Бердска объявил об отключении горячей воды на двое суток

«Произошло увеличение мутности воды»: мэр Бердска объявил об отключении горячей воды на двое суток

Причиной стала паводковая ситуация

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Питьевая вода будет по-прежнему поставляться в дома

Мэр Бердска Роман Бурдин объявил в своём Telegram-канале об отключении горячей воды в городе с 16 часов 23 апреля. По его словам, решение приняли из-за паводка.

— Впервые за много лет, в связи наступившим паводком, в водоемах Новосибирской области произошло резкое увеличение мутности воды, поступающей в водоочистные станции. Несмотря на это, питьевая вода в Бердске потребителям поставляется в соответствии с требованиями СаНПиН. Тем не менее, чтобы избежать снижения напора или отключения холодной питьевой воды, Комбинат бытовых услуг вынужден отключить горячую воду 23 апреля с 16 часов, — написал мэр.

Бурдин уточнил, что отключение продлится двое суток — с 25 апреля ожидается снижение паводка. Мэр Бердска попросил местных жителей «планировать своё личное время с учётом отсутствия горячей воды».

Ранее НГС писал, что сегодня новосибирцы получили сообщения от экстренных служб про Обь.

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Новосибирск Бердск Паводок Отключение водоснабжения
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