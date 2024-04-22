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Краеведческий музей отремонтируют за 17 млн

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Город В Новосибирске проведут капремонт здания Краеведческого музея — на что потратят 17 миллионов

В Новосибирске проведут капремонт здания Краеведческого музея — на что потратят 17 миллионов

На объекте планируют провести почти 200 видов работ

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В Новосибирске ищут подрядчика на проведение капитального ремонта здания Краеведческого музея, расположенного по адресу Красный проспект, 23. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Подрядчику необходимо провести гидроизоляцию галерей музея, в том числе в галерее со стороны Первомайского сквера. Также в конкурсной документации есть полный перечень работ, которые необходимо выполнить. Их — почти 200 видов, включая антигрибковую обработку каменных поверхностей, оштукатуривание, устройство систем водоотведения и так далее.

При этом к участию в конкурсе будут допущены только те компании, которые имеют лицензию на работу со зданиями-памятниками истории и культуры. На все работы также должна быть предоставлена гарантия на срок 36 месяцев. Все работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года.

Максимальная цена контракта — 17,8 миллионов рублей. Заявки на торги принимают до 2 мая.

Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика для проведения капремонта здания больницы постройки двадцатых годов XX века. За работы готовы заплатить 32 миллиона рублей.

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