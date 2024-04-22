В Новосибирске проведут капремонт здания Краеведческого музея — на что потратят 17 миллионов

Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В Новосибирске ищут подрядчика на проведение капитального ремонта здания Краеведческого музея, расположенного по адресу Красный проспект, 23. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.



Подрядчику необходимо провести гидроизоляцию галерей музея, в том числе в галерее со стороны Первомайского сквера. Также в конкурсной документации есть полный перечень работ, которые необходимо выполнить. Их — почти 200 видов, включая антигрибковую обработку каменных поверхностей, оштукатуривание, устройство систем водоотведения и так далее.



При этом к участию в конкурсе будут допущены только те компании, которые имеют лицензию на работу со зданиями-памятниками истории и культуры. На все работы также должна быть предоставлена гарантия на срок 36 месяцев. Все работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года.



Максимальная цена контракта — 17,8 миллионов рублей. Заявки на торги принимают до 2 мая.

