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Город эксклюзив В Новосибирске запланировали снести 35 аварийных домов — где они находятся

В Новосибирске запланировали снести 35 аварийных домов — где они находятся

Большая часть домов под снос расположены в Октябрьском районе

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Все дома под снос ранее были расселены

Мэрия Новосибирска сообщила о планах снести в городе 35 аварийных многоквартирных домов. Информацию об этом департамент строительства и архитектуры муниципалитета представил в ответ на запрос НГС.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 12 апреля 2024 года запланирован снос 35 многоквартирных домов, которые ранее были признаны аварийным жильём.

Большая часть из них находятся в Октябрьском районе — 15, в Первомайском районе планируют снести девять домов, в Ленинском районе — 4, в Дзержинском, Железнодорожном, Кировском районах — по два и один дом снесут в Калининском районе. Все указанные дома ранее были расселены.

Также в мэрии напомнили о разработке региональной программы по расселению граждан из аварийного жилья на период с 2024 по 2030 годы. В нее попадут многоквартирные дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Жильцов планируют переселить при софинансировании ППК «Фонда развития территорий», а также областного и местного бюджетов. Сроки будут установлены после определения объемов выделенных средств из федерального бюджета.

В начале марта прокуратура обязала мэрию Новосибирска снести шесть незаконных киосков. Из-за их работы наказали трех чиновников.

ПО ТЕМЕ
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