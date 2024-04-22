В Новосибирске запланировали снести 35 аварийных домов — где они находятся

Все дома под снос ранее были расселены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска сообщила о планах снести в городе 35 аварийных многоквартирных домов. Информацию об этом департамент строительства и архитектуры муниципалитета представил в ответ на запрос НГС.



В ведомстве сообщили, что по состоянию на 12 апреля 2024 года запланирован снос 35 многоквартирных домов, которые ранее были признаны аварийным жильём.



Большая часть из них находятся в Октябрьском районе — 15, в Первомайском районе планируют снести девять домов, в Ленинском районе — 4, в Дзержинском, Железнодорожном, Кировском районах — по два и один дом снесут в Калининском районе. Все указанные дома ранее были расселены.



Также в мэрии напомнили о разработке региональной программы по расселению граждан из аварийного жилья на период с 2024 по 2030 годы. В нее попадут многоквартирные дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Жильцов планируют переселить при софинансировании ППК «Фонда развития территорий», а также областного и местного бюджетов. Сроки будут установлены после определения объемов выделенных средств из федерального бюджета.

