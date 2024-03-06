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В Новосибирске снесут пять незаконных киосков — из-за них наказали трех чиновников

Нарушения в работе торговых точек выявили после проверки прокуратуры

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Одну нелегальную торговую точку уже снесли

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Мэрию Новосибирска обязали снести пять незаконных киосков в городе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку размещения на территории города нестационарных торговых объектов. Выяснилось, что некоторые из торговых точек были установлены с нарушением закона — они превышали площадь участка, предоставленного мэрией, не соблюдался и тип торгового объекта.

По итогам проверок прокуратура внесла представление и.о мэра Новосибирска Олегу Клемешову. К настоящему моменту один из киосков уже снесен, планируется демонтаж еще как минимум пяти торговых точек. За нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли трех чиновников. Как именно их наказали в прокуратуре не уточнили.

В конце декабря 2023 года в Новосибирске завершили демонтаж двухэтажного павильона в Первомайском сквере. Тяжба о его сносе длилась более двух лет.

НовосибирскПрокуратураМэрия НовосибирскаКиоск
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