В Новосибирске снесут пять незаконных киосков — из-за них наказали трех чиновников

Мэрию Новосибирска обязали снести пять незаконных киосков в городе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Сотрудники надзорного ведомства провели проверку размещения на территории города нестационарных торговых объектов. Выяснилось, что некоторые из торговых точек были установлены с нарушением закона — они превышали площадь участка, предоставленного мэрией, не соблюдался и тип торгового объекта.
По итогам проверок прокуратура внесла представление и.о мэра Новосибирска Олегу Клемешову. К настоящему моменту один из киосков уже снесен, планируется демонтаж еще как минимум пяти торговых точек. За нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли трех чиновников. Как именно их наказали в прокуратуре не уточнили.
В конце декабря 2023 года в Новосибирске завершили демонтаж двухэтажного павильона в Первомайском сквере. Тяжба о его сносе длилась более двух лет.