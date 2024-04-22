Взяли доску и поплыли среди деревьев: в Новосибирске затопило парк сапсерфинга — фоторепортаж в стиле деда Мазая

На берегу стояло пианино Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В Новосибирске затопило парк сап-серфинга на правом берегу на улице Владимира Заровного. Вода в Оби поднялась и затопила деревья, домики и пианино. Евгений Попов, президент федерации сап-серфинга Новосибирской области и один из создателей парка, решил прокатиться на доске по затопленным территориям. Как это выглядело, запечатлел фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Как рассказывает Евгений Попов, такое подтопление — первое на его памяти. Ему рассказывали, что в 2015 году была похожая ситуация, но тогда парка на этом месте не было.

— Мы открывали водный парк отдыха и он оправдал свои ожидания. Но столько воды мы даже в своих самых прекрасных мечтах не ожидали. Сегодня мы привязали все, что может уплыть. Надеемся, что больше вода не поднимется, — рассказал Евгений Попов.

Попов отметил, что он давно мечтал поплавать среди деревьев и домов (в этом случае получилось среди беседок). По словам Евгения, так делают спортсмены во Владивостоке — они катаются прямо по улицам.

Евгений Попов зовет всех попробовать прокатиться по новому водному участку Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Кто-то даже может попробовать пожарить шашлык Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Евгений Попов напоминает деда Мазая, который спасал зайцев вов рем весеннего половодья Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Организаторы парка надеются, что выше этого уровня вода не поднимется Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Среди воды на сухом пространстве остались скамейки Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Создатели парка привязали всё, что может уплыть Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU









