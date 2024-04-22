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Город Взяли доску и поплыли среди деревьев: в Новосибирске затопило парк сапсерфинга — фоторепортаж в стиле деда Мазая

Взяли доску и поплыли среди деревьев: в Новосибирске затопило парк сапсерфинга — фоторепортаж в стиле деда Мазая

Сапсерфер Евгений Попов поплавал среди пианино и беседок

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На берегу стояло пианино

В Новосибирске затопило парк сап-серфинга на правом берегу на улице Владимира Заровного. Вода в Оби поднялась и затопила деревья, домики и пианино. Евгений Попов, президент федерации сап-серфинга Новосибирской области и один из создателей парка, решил прокатиться на доске по затопленным территориям. Как это выглядело, запечатлел фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Как рассказывает Евгений Попов, такое подтопление — первое на его памяти. Ему рассказывали, что в 2015 году была похожая ситуация, но тогда парка на этом месте не было.

— Мы открывали водный парк отдыха и он оправдал свои ожидания. Но столько воды мы даже в своих самых прекрасных мечтах не ожидали. Сегодня мы привязали все, что может уплыть. Надеемся, что больше вода не поднимется, — рассказал Евгений Попов.

Попов отметил, что он давно мечтал поплавать среди деревьев и домов (в этом случае получилось среди беседок). По словам Евгения, так делают спортсмены во Владивостоке — они катаются прямо по улицам.

Евгений Попов зовет всех попробовать прокатиться по новому водному участку
Кто-то даже может попробовать пожарить шашлык
Евгений Попов напоминает деда Мазая, который спасал зайцев вов рем весеннего половодья
Организаторы парка надеются, что выше этого уровня вода не поднимется
Среди воды на сухом пространстве остались скамейки
Создатели парка привязали всё, что может уплыть

Под Новосибирском в начале апреля талыми водами затопило СНТ «Солнечная долина».

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