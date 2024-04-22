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Город «Что тут происходит?»: часть левого берега встала в пробках — водители застряли на Тёщином языке

«Что тут происходит?»: часть левого берега встала в пробках — водители застряли на Тёщином языке

Затруднения есть на нескольких улицах левого берега

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При этом ситуацию на дорогах в Новосибирске сервис оценивает в четыре балла

На левом берегу Новосибирска утром 22 апреля образовались пробки. Судя по картам сервиса 2GIS, сложная дорожная обстановка сейчас на Тёщином языке — протяжённость пробки превышает три километра.

Причиной пробки на Тёщином языке могло стать ДТП

— Что тут происходит? — пишут пользователи 2GIS.

Пробки также образовались на Порт-Артурской, Невельского и Широкой. На правом берегу есть заторы на Большевистской, Кедровой, Красном проспекте. При этом общую дорожную обстановку в Новосибирске сервис оценивает в четыре балла.

Ранее НГС писал, что накануне в Новосибирске 14-летняя девочка попала под колёса квадроцикла.

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Новосибирск Пробки ДТП Левый берег
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