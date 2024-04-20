Аресты и долги: завалит ли Новосибирск мусором в майские праздники — перевозчики пишут губернатору, эксперты бьют тревогу

Эксперты полагают, что вариант возникновения мусорного коллапса в Новосибирске вполне реален Источник: Сергей Ляшко / NGS.RU











В течение месяца в Новосибирске арестовали двух человек, которые до недавнего времени играли главные роли в реализации мусорной реформы в регионе. Силовики задержали министра ЖКХ Дениса Архипова — курировавшего процесс вывоза отходов в городе со стороны правительства, и главу регионального оператора, МУП «Спецавтохозяйство», Андрея Зыкова — человека, который непосредственно занимался организацией процессов. Новосибирские перевозчики мусора отмечают, что у регионального оператора копятся долги перед подрядчиками, и формально муниципальное предприятие может повторить судьбу своего предшественника — компании «Экология-Новосибирск». МинЖКХ упорно хранит молчание. Чем чревато промедление с решением насущного мусорного вопроса для Новосибирска и кто может решить его одним махом, корреспондент НГС Павел Тиунов узнал у участников рынка и экспертов.



О том, связаны ли аресты министра ЖКХ Дениса Архипова и главы МУП «САХ» Андрея Зыкова сегодня пока можно только догадываться. Формально — нет. Архипова обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ) при отказе истребовать банковскую гарантию «Экологии-Новосибирск» в размере 220 млн рублей, а Зыков якобы попался на растрате 9 млн рублей, оплатив из бюджета МУПа аренду техники, принадлежащей компании своей супруги. Дело министра расследуют полицейские следователи, муниципальным управляющим занимаются в ФСБ. Оба сейчас находятся в следственном изоляторе.



Формально системы управления министерством и МУПом, выполняющим функции регионального оператора, аресты не коснулись. Полномочия задержанных были переданы исполняющим обязанности: в министерстве — Евгению Назарову, в «САХе» — Андрею Колмакову.



При этом очевидно, что арест и Архипова, и Зыкова так или иначе отразился на настроении участников рынка. Новосибирские перевозчики, имеющие солидный опыт работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направили губернатору Андрею Травникову письмо, в котором выразили обеспокоенность ситуацией. Тем самым, приоткрыв завесу тайны о том, в каком положении грозит оказаться Новосибирск на фоне громких антикоррупционных скандалов.



Промедление банкротству подобно

Под письмом подписались компании, которые занимались вывозом мусора до реформы и поучаствовали в её реализации. По их мнению, результаты запланированных перемен к лучшему за несколько лет работы в новом формате говорят сами за себя — банкротство перевозчиков и регионального оператора, арест министра ЖКХ, возможная близость мусорного коллапса. Отрасль, уверяют предприниматели, нуждается в совершенствовании.



— Такая модернизация является сейчас необходимой и срочной мерой. Любые промедления будут приводить к банкротству новых перевозчиков и региональных операторов, а также к появлению высокопоставленных руководителей области в криминальной хронике, — говорится в письме.



Подписанты заявляют, что со сменой регионального оператора, когда в 2023 году «Экологию-Новосибирск» сменило МУП «САХ», ситуация не изменилась. И вот почему.

В 2022 году действия регионального оператора спровоцировали забастовку водителей мусоровозов в Новосибирске Источник: Александр Ощепков











Одним из основных аргументов, изложенных в письме, является солидная задолженность действующего регионального оператора перед налоговой службой, Росприроднадзором и подрядными организациями. По словам источника НГС, долги перед подрядчиками, которые сегодня продолжают сотрудничать с «САХ» по ранее заключенным договорам, копятся.



Предпринимателей также интересует, каким образом региональный оператор заключал договоры подряда в феврале 2024 года без конкурсов, которые должны были быть проведены несколько месяцев назад. Когда будут объявлены торги и согласовывали ли в МинЖКХ условия их проведения?



Наконец, в письме задаётся вопрос, как правительство намерено контролировать положение дел в мусорной отрасли, в частности, платежеспособность регионального оператора.



«Тревожные знаки властям»

Один из авторов письма, новосибирский предприниматель Александр Волков, в беседе с корреспондентом НГС заявил, что в последнее время МУП «САХ» практически замкнул на себе и близких себе структурах обращение с отходами в Новосибирске, отодвинув от сферы нескольких крупных игроков. При этом региональный оператор не фиксирует больших доходов в весьма прибыльной отрасли.



— Сейчас ситуация крайне неоднозначная: тот мусор, который раньше был весьма доходным, сейчас получается крайне убыточным. Нас это немного удивляет, и мы задаем вопрос властям — почему так произошло, с чем это связано и как дальше быть? — отметил предприниматель.

Предприниматели называют транспортировку и переработку мусора прибыльным предприятием и недоумевают, почему очередной региональный оператор движется к банкротству Источник: Александр Ощепков











Волков подчеркнул, что о проблемах с финансами у регионального оператора ясно говорят задолженности перед подрядчиками. По его словам, МУП рискует повторить судьбу «Экологии- Новосибирск», которая только за период 2019–20 годы накопила 700 млн рублей долгов перед перевозчиками и впоследствии обанкротилась.



— Лишение статуса первого регоператора и арест главы второго регоператора — это тревожные знаки властям, что ситуацию нужно менять. Нужно вносить корректировки в работу, чтобы было: во-первых, чисто, во-вторых — недорого и, в-третьих, — эффективно, — заключил предприниматель.



Он добавил, что у отодвинутых участников рынка сегодня стоит внушительный парк техники, чтобы помочь справиться с мусорным коллапсом, если он вдруг возникнет.



Круг замкнулся

О том, что Новосибирск вполне может стоять на грани мусорного коллапса, рассуждает директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. По его словам, арест Андрея Зыкова обеспокоил кредиторов МУПа, в частности банки, финансирующие его проекты, самые крупные из которых — концессионные соглашения на строительство двух мусороперерабатывающих заводов. Также активизировались конкуренты и партнеры, недовольные исполнением финансовых обязательств, что, по мнению эксперта, может повлечь за собой иски о банкротстве.



Кузнецов подчеркивает, что судьба МУП «САХ» в настоящее время зависит от позиции властей, которые либо поддержат муниципальное предприятие, либо пустят ход событий на самотёк.



— Если правительство и мэрия решительно поддержат «САХ» в нынешней ситуации, успокоит кредиторов и даст от ворот поворот оппонентам, предприятие может сохранить контроль над ситуацией. Если же позиция чиновников будет невнятной, самотёком может развиться неблагоприятный сценарий, — пояснил эксперт.



Сценарий смены регоператора, по мнению Кузнецова, возможен, но он чреват провалами в сборе отходов и сборе расчётов, если новая компания решится перестраивать существующую систему. Эксперт также подчеркнул, что при подобном исходе событий вновь возникнет вопрос реализации концессионных соглашений по мусороперерабатывающим заводам, строительства которых регион ждёт с 2016 года.

Город ждёт мусороперерабатывающие заводы уже в течение 8 лет, постепенно обрастая мусором на двух самых крупных свалках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Между тем, до закрытия Левобережного мусорного полигона уже рукой подать, скоро город останется один на один с Гусинобродской свалкой, — констатировал аналитик.



Член Общественного совета при МинЖКХ Сергей Аверьяскин погружаться в рассуждения о судьбе настоящего регоператора не стал. Он лаконично заметил, что, по его мнению, произошедшие события двигают МУП «САХ» к банкротству.



— Дело времени. Даже если банк даст гарантию, регоператор в любом случае будет банкротом, — подчеркнул эксперт.



При этом на вопрос, кто может оперативно справиться с мусорным коллапсом, если он вдруг начнется в Новосибирской области, Аверьяскин без тени сомнения назвал Группу компаний «ВИС», которой принадлежит банкротящаяся «Экология-Новосибирск». Круг замкнулся.



Редакция НГС обратилась с письменным обращением в МУП «САХ» с просьбой прокомментировать ситуацию.