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Город эксклюзив В аэропорту Толмачево возобновят вылеты самолетов из сектора А — он был закрыт на ремонт

В аэропорту Толмачево возобновят вылеты самолетов из сектора А — он был закрыт на ремонт

Отправление лайнеров будет осуществляться только внутренним направлениям

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За счет открытия сектора А увеличится число вылетов и мест ожидания для пассажиров

В аэропорту Толмачево этим летом возобновят вылеты самолетов из сектора А. Как сообщили НГС в пресс-службе аэропорта, отправление лайнеров будет осуществляться только по внутренним направлениям.

— Сектор А является частью аэровокзального комплекса и в пиковые летние загрузки будет работать для пассажиров, вылетающих внутренними рейсами, тем самым будет увеличено число мест ожидания и выходов на посадку, — говорится в ответе на запрос НГС.

Как объяснили в пресс-службе аэропорта, вылеты из сектора А были приостановлены из-за проходящего в нем ремонта.

Ранее новосибирский аэропорт Толмачево перешел на летнее расписание. Оно будет действовать до 26 октября.

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