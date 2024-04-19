В аэропорту Толмачево возобновят вылеты самолетов из сектора А — он был закрыт на ремонт

В аэропорту Толмачево этим летом возобновят вылеты самолетов из сектора А. Как сообщили НГС в пресс-службе аэропорта, отправление лайнеров будет осуществляться только по внутренним направлениям.
— Сектор А является частью аэровокзального комплекса и в пиковые летние загрузки будет работать для пассажиров, вылетающих внутренними рейсами, тем самым будет увеличено число мест ожидания и выходов на посадку, — говорится в ответе на запрос НГС.
Как объяснили в пресс-службе аэропорта, вылеты из сектора А были приостановлены из-за проходящего в нем ремонта.
Ранее новосибирский аэропорт Толмачево перешел на летнее расписание. Оно будет действовать до 26 октября.