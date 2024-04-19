Улицы Новосибирска планируют убрать от грязи до 1 мая — чем моют тротуары и светофоры

Улицы Новосибирска должны полностью убрать от грязи до 1 мая. Как сообщили редакции НГС в мэрии, работы идут круглосуточно.
— Дорожные учреждения в конце марта уже приступили к работам по помывке улично-дорожной сети. Ежедневно на линию выходит до 19 единиц подметальной техники в день и до 8 единиц техники — в ночь, в том числе до 10 единиц вакуумно-подметальной техники и до 14 поливомоечной техники, — объяснили в муниципалитете.
Помимо уборки улиц рабочие моют дорожные знаки, пешеходные ограждения и светофоры. Для уменьшения пыли в воду добавляют шампунь «Бионорд» и «Антипыль».
Ранее новый мэр Новосибирска назвал причины появления пыли в городе. Максим Кудрявцев рассказал, как решить проблему.