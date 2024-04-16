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Город Народная премия НГС Запрыгни в последний вагон: завтра завершится этап выдвижения на «Народную премию НГС»

Запрыгни в последний вагон: завтра завершится этап выдвижения на «Народную премию НГС»

Остался всего два дня, чтобы предложить свою любимую компанию

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19 апреля появится шорт-лист участников в каждой номинации

Завтра завершится первый этап выдвижения на «Народную премию НГС». Более 47 тысяч горожан назвали свои любимые компании, шанс предложить кандидата есть до конца дня 17 апреля

Голоса отдали 47 106 человек во всех 10 номинациях, вчера результат был почти на 3 тысячи меньше. Несменным лидером по количеству кандидатов на звание лучшей компании остается номинация «Медицинский центр года» (12 444), на втором месте — «Бар года» (8 759), а на третьем — «Образовательный центр года» (5 816). Участники премии разными способами просят жителей города голосовать именно за них, снимают ролики, дарят подарки и деньги, а некоторые и вовсе агитируют, гуляя по городу.

Голосование за лучшие компании началось 19 марта и продлится до 17 апреля включительно, сегодня и завтра — последний шанс отдать свой голос.

После первого этапа — выдвижения, по количеству голосов мы сформируем шорт-лист из 10 компаний в каждой номинации, полный список появится на сайте НГС 19 апреля. Сразу же начнется голосование за лучшую компанию в каждой номинации. Имена победителей вы узнаете во время торжественной церемонии 22 мая.

Успевайте поддержать свою любимую компанию на сайте премии. В этом году номинации немного изменились:

Все о «Народной премии НГС» читайте в специальном сюжете.

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