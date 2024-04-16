Запрыгни в последний вагон: завтра завершится этап выдвижения на «Народную премию НГС»

Завтра завершится первый этап выдвижения на « Народную премию НГС ». Более 47 тысяч горожан назвали свои любимые компании, шанс предложить кандидата есть до конца дня 17 апреля

Голоса отдали 47 106 человек во всех 10 номинациях, вчера результат был почти на 3 тысячи меньше. Несменным лидером по количеству кандидатов на звание лучшей компании остается номинация «Медицинский центр года» (12 444), на втором месте — «Бар года» (8 759), а на третьем — «Образовательный центр года» (5 816). Участники премии разными способами просят жителей города голосовать именно за них, снимают ролики, дарят подарки и деньги, а некоторые и вовсе агитируют, гуляя по городу.