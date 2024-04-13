Человек-паук, AirPods и деньги: как новосибирские компании заманивают голосовать за них на премии НГС

Некоторые компании необычно подходят к агитации Источник: mmrs_bar, instagram* (деятельность соцсети запрещена в России) / «Soulmate — модная студия в центре Новосибирска!», vk.com











Новосибирские компании заманивают жителей города голосовать за них на «Народной премии НГС». Одни участники выходят на улицы, снимают ролики, а другие решили покорить новосибирцев подарками, в том числе, денежными. НГС посмотрел, каким необычным способом компании призывают отдать голос именно за них.



Креативные ролики

Начнем с креативных идей, например, команда Memories Pizza&bar сняла ролик, переодевшись в персонажей из популярных фильмов: «Сумерки», «Дюна», «Титаник» и других картин. Всего авторы использовали более 10 фильмов, герои которых призывают горожан сделать правильный выбор и проголосовать за заведение в номинации «Бар года». Посмотрите скриншоты и оцените костюмы.

Так бар обыграл фильм «Человек паук» Источник: mmrs_bar / instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











А так сцену из «Титаника» Источник: mmrs_bar / instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











А девушки из студии красоты SOULMATE и вовсе вышли на улицы Новосибирска, чтобы рассказать горожанам о себе и замотивировать проголосовать за них в номинации «Салон красоты года». Команда прогулялась по центру с плакатами и рупором.



— Мы хотим, чтобы о нас узнал весь город, — говорится в ролике.

Команда SOULMATE прошлась по центру города с плакатами Источник: «Soulmate — модная студия в центре Новосибирска!» / vk.com











Еще одни номинанты — азиатский бар No Spicy Please в своих социальных сетях опубликовал смешной ролик, что пора голосовать за них снова, потому что компания уже несколько раз попадала в топ-10 лучших заведений Новосибирска и пора «вдарить по классике».



Деньги, массаж и подарки

Другие компании решили раскошелиться, например «РюмкYY бар», устроили конкурс, в котором можно выиграть наушники AirPods 3, сертификаты на на 5 тысяч рублей, 3 тысячи рублей и тысячу рублей в баре, а еще — 10 порций блюда мясной пир. Всем участникам дарят по 300 рублей, а победителей объявят 17 апреля. Все что необходимо сделать — проголосовать за заведение в номинации «Бар года».

Образовательный центр «Эколь» за голос горожан в номинации «Образовательный центр года» дарит всем бесплатный массаж от своих партнеров.

Центр восстановительной медицины Kinetiq решил разыграть 10 тысяч рублей за голос в номинации «Медицинский центр года».



Парк-отель «Сосновый бор» обещает подарить одному из проголосовавших за них в номинации «Отдых года» проживание в отеле.

Все компании просят скриншот, что именно вы проголосовали за них, после сразу дарят подарок или же присваивают номер, розыгрыш обещают провести чуть позже.

Напоминаем, голосование за лучшие компании завершится 17 апреля, в этом году номинации немного изменились:

После выдвижения компаний на первом этапе мы отберем по 10 компаний в каждой номинации, которые войдут в шорт-лист лидеров. Тогда начнется голосование за лучшую компанию в каждой номинации. Имена победителей вы узнаете во время торжественной церемонии 22 мая.



Все новости о «Народной премии НГС» можно прочитать в специальном сюжете.



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