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Город Народная премия НГС Пора поторопиться: почти 45 тысяч новосибирцев выдвинули свои любимые компании на «Народную премию НГС»

Пора поторопиться: почти 45 тысяч новосибирцев выдвинули свои любимые компании на «Народную премию НГС»

Этап выдвижения скоро закончится, не забудьте номинировать своего любимчика

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Первый этап завершится 17 апреля

Почти 45 тысяч новосибирцев предложили свои любимые компании на «Народную премию НГС». Этап выдвижения закончится через 2 дня, не забудьте назвать своего любимчика.

Сейчас свой голос отдали 44 671 человек во всех 10 номинациях. Активнее всего участников предлагают в номинации «Медицинский центр года» (11 924), на втором месте — «Бар года» (8 173), а на третьем — «Образовательный центр года» (5 488). Неделю назад на втором месте по количеству голосов были образовательные центры, до этого в тройку лидеров по активности входили фитнес-центры.

Компании разными способами заманивают жителей города голосовать именно за них: одни участники выходят на улицы, снимают ролики, а другие дарят подарки, в том числе, денежные.

Голосование началось 19 марта и продлится до 17 апреля, осталось всего два дня, успевайте поддержать свою любимую компанию на сайте премии. В этом году номинации немного изменились:

После первого этапа — выдвижения, по количеству голосов выберут 10 компаний в каждой номинации, и сформируют шорт-лист. Тогда начнется голосование за лучшую компанию в каждой номинации. Имена победителей вы узнаете во время торжественной церемонии 22 мая.

Все о «Народной премии НГС» читайте в специальном сюжете.

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