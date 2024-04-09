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Город В промзоне на Богдана Хмельницкого поставили разноцветный витраж — рассматриваем яркий арт-объект

В промзоне на Богдана Хмельницкого поставили разноцветный витраж — рассматриваем яркий арт-объект

Он посвящен атомной отрасли

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Панно у здания входа в НЗХК

В Калининском районе установили витражи, посвященные истории развития российской атомной промышленности, и в том числе Новосибирского завода химконцентратов.

Витражи разместили по обеим сторонам от аллеи, ведущей к зданию НЗХК. Световые панно на площади перед ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» были установлены в 2023 году, когда завод готовился отметить 75-летие.

Как рассказали в пресс-службе завода, всего установлено 14 панно, в основе которых — сюжеты из жизни предприятия и атомной промышленности. Автором композиции стал художник Всеволод Пикулик. Разработкой визуализации занималась архитектурная мастерская Геннадия Арбатского «Красная горка». Рисунок нанесен на внутреннюю сторону шестимиллиметрового стекла методом ультрафиолетовой печати. Витражи изготовлены из металлической рамы, внутри нее установлены светодиодные светильники, уточнили в пресс-службе.

Первая группа панно с левой стороны композиции

Витражи разбиты на группы, каждая из которых посвящена какому-то отдельному сюжету. На первом блоке слева изображены люди, стоявшие у истоков создания предприятия — первый руководитель завода Александр Иванов и руководитель всего атомного проекта СССР Игорь Курчатов.

Панно, отражающие этапы развития атомной промышленности

Далее витражи рассказывают о строительстве атомной станции и в целом о создании атомной энергетики. Отдельный блок посвящен Новосибирску, на нем можно разглядеть знаковые сооружения города: Оперный театр, железнодорожный вокзал, ДК им. Горького (расположен в Калининском районе, как и НЗХК) и другие.

Новосибирские и древнерусские мотивы

Ближе к зданию завода с левой стороны изображены древнерусский воин, монах и Георгий Победоносец, поражающий змея.

Часть витража, посвященная непосредственно работе на НЗХК

Витражи на другой стороне рассказывают о работе самого завода. На них символически изображены те или иные операции, которые выполняют сотрудники предприятия.

Витраж у НЗХК установлен силами предприятия. Но необычные арт-объекты появляются в Новосибирске и благодаря инициативе простых горожан. В Северо-Чемскойм микрорайоне, например, две художницы с разрешения управляющей компании разрисовали арку в панельной девятиэтажке в стиле работы Ван Гога.

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