Звоните заранее: МВД ответило на претензии об очередях в миграционном центре на Есенина

Постетители миграционного центра жалуются на очереди в нем Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В ГУ МВД России по Новосибирской области ответили на жалобы иностранцев на работу миграционного центра на Есенина, 1 Г.

Ранее посетители отмечали, что в здании собираются многочасовые очереди и сложно попасть на прием по записи — на Госуслугах все часы всегда заняты, а по телефонам миграционного центра не берут трубки. Также некоторые иностранцы сообщали о том, что в учреждении настаивают, чтобы люди, оформляющие вид на жительство, проходили медицинскую комиссию исключительно при центре.

НГС направил запрос, чтобы разобраться в ситуации. В пресс-службе ГУ МВД по региону ответили, что по желанию иностранцы могут записаться на прием в миграционный центр через сайт Госуслуги и по телефону, а медкомиссию могут пройти в любой организации из перечня.



— Прием заявлений о выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство осуществляется по записи на портале государственных и муниципальных услуг и по телефону. Предварительная запись исключает создание очередей. Иностранные граждане вправе выбрать удобное для них время для подачи документов, — отметили в ГУ МВД.



В полиции добавили, что на Есенина оказывают госуслуги в сфере миграции для тех граждан, которые живут в Центральном, Железнодорожном, Заельцовском, Калининском, Дзержинском, Октябрьском, Ленинском и Кировском районах Новосибирска. Жители Советского района Новосибирска и районов Новосибирской области обращаются за миграционными услугами в своих районах. При этом, жалоб на миграционный Центр на улице Есенина, 1Г в полицию не поступало.



Также в ведомстве отметили, что иностранцев не заставляют проходить медосмотр в учреждении «Миграционная помощь» при центре на Есенина — они сами выбирают организацию из перечня. Для получения вида на жительство люди должны получать медицинские сертификаты об отсутствии заболевания наркоманией. Сделать это можно в любой медорганизации, которая входит в перечень, утвержденный постановлением регионального правительства.

— Сертификаты выдают по результатам медицинского осмотра, в который входят химико-токсилогические исследования наличия в организме человека наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, — сообщили в полиции.



Также в ведомстве заключили, что иностранцы и люди без гражданства могут оставлять жалобы на работу миграционного центра и его сотрудников по единому телефону доверия ГУ МВД.



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