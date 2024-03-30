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Город Новосибирская область вошла в число регионов России, где протестируют 5G

Новосибирская область вошла в число регионов России, где протестируют 5G

Тестирование высокоскоростного интернета проведут на отечественных базовых станциях

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Когда именно начнется тестирование пока не сообщается

Новосибирская область попала в число регионов России, где будет проведено тестирование сетей 5G. Информацию об этом опубликовало Минцифры РФ в своем Telegram-канале.

В министерстве прошло заседание государственной комиссии по радиочастотам. По итогам заседания были определены пилотные зоны для тестирования методов динамического управления спектром радиочастот на российских базовых станциях.

— Пилотный проект пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях, — говорится в сообщении ведомства.

Планируется, что предприятие «Новые цифровые решения» опробует технические меры по совместимости сетей 5G с уже существующими средствами связи. Для этого уже определены зоны тестирования, на которых будут использовать только отечественные базовые станции.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне таунхаусов рядом с Толмачевским шоссе смонтировали базовые станции. Она позволят жителям общаться с высокой скоростью сети и совершать звонки с использованием VoLTE.

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Новосибирская область Минцифры РФ 5G Связь
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