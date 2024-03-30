Новосибирская область вошла в число регионов России, где протестируют 5G

Новосибирская область попала в число регионов России, где будет проведено тестирование сетей 5G. Информацию об этом опубликовало Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
В министерстве прошло заседание государственной комиссии по радиочастотам. По итогам заседания были определены пилотные зоны для тестирования методов динамического управления спектром радиочастот на российских базовых станциях.
— Пилотный проект пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях, — говорится в сообщении ведомства.
Планируется, что предприятие «Новые цифровые решения» опробует технические меры по совместимости сетей 5G с уже существующими средствами связи. Для этого уже определены зоны тестирования, на которых будут использовать только отечественные базовые станции.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне таунхаусов рядом с Толмачевским шоссе смонтировали базовые станции. Она позволят жителям общаться с высокой скоростью сети и совершать звонки с использованием VoLTE.