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Прокуратура проверяет опасный дом на Народной

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Город Прокуратура проверит обрушение фасада дома на Народной — у него из стен падают куски кирпичей

Прокуратура проверит обрушение фасада дома на Народной — у него из стен падают куски кирпичей

По итогам проверки будет дана оценка работе компании, которая управляет домом

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Из здания вываливаются куски кирпичей

Прокуратура Калининского района Новосибирска начала проверку после публикации информации об обрушении фасада жилого дома на улице Народной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте» были опубликованы снимки дома по адресу Народная, 65. Автор поста утверждал, что из стен дома выпадают куски кирпичей, которые могут создать угрозу жизни для прохожих.

— В ходе проверки будет дана оценка действиям организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Новосибирске решили убрать аварийный мостик через реку 1-Ельцовка. Конструкция из бетонной плиты стала стремительно разрушаться.

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