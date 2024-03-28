Прокуратура проверит обрушение фасада дома на Народной — у него из стен падают куски кирпичей

Прокуратура Калининского района Новосибирска начала проверку после публикации информации об обрушении фасада жилого дома на улице Народной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте» были опубликованы снимки дома по адресу Народная, 65. Автор поста утверждал, что из стен дома выпадают куски кирпичей, которые могут создать угрозу жизни для прохожих.
— В ходе проверки будет дана оценка действиям организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в Новосибирске решили убрать аварийный мостик через реку 1-Ельцовка. Конструкция из бетонной плиты стала стремительно разрушаться.