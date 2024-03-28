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Толпа посетителей заполнила холл «Мира Терм»

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Город «Все стоят, ругаются, дети орут»: толпа посетителей заполнила холл «Мира Терм» — мест хватило не всем

«Все стоят, ругаются, дети орут»: толпа посетителей заполнила холл «Мира Терм» — мест хватило не всем

Некоторые связывают очередь с начавшимися каникулами у школьников

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В очереди оказались десятки человек, которые приехали отдохнуть

В Новосибирске в холле «Мира Терм» образовалась огромная очередь. Читательница НГС прислала фото сегодня, 28 марта. Как рассказала посетительница спа-комплекса, билеты в какой-то момент перестали продавать.

— Очереди человек 200, аж на улицу выходит. Мест нет свободных, все стоят, ругаются, дети орут. Объявили, что мест свободных больше нет, — рассказала читательница НГС.

Жалобы на очереди появились и в группе во «ВКонтакте» спа-комплекса. Администрация паблика посоветовали покупать билеты онлайн.

«Мира Термы» говорят, что велнес-центр стал популярным местом для отдыха

Как рассказала другая читательница НГС Марина, это не первый раз, когда в «Мира Термы» появляются такие очереди. Она связывает это с начавшимися весенними каникулами у школьников. В прошлом году во время выходных была такая же ситуация.

В «Мира Термы» корреспонденту НГС рассказали, что до конца недели проданы практически все электронные билеты.

— В работе центра есть пиковые периоды по загрузке: праздники, выходные дни, школьные каникулы, которые как раз проходят на этой неделе. На сегодня и до конца недели проданы практически все электронные билеты, — ответили в организации на запрос.

Сейчас в велнес-центре ожидают полную заполняемость каждый день.

Вчера, 27 марта, во Дворец культуры железнодорожников собралась огромная очередь, которая растянулась на улице: там проходил концерт группы «Кватро».

Обновлено

Как добавили в центре, количество гостей, которые одновременно могут отдыхать в "Мира Термы", ограничено и составляет 500 человек.

- У гостей есть возможность заранее приобрести электронные билеты, что сокращает время ожидания и обслуживания на кассе и гарантирует, что отдых точно состоится. Заблаговременно в социальных сетях мы делаем посты и рассылки с напоминаем о том, чтобы гости заранее позаботились о билетах. Для удобства гостей на главной странице сайта размещен счетчик свободных мест, где можно в режиме реального времени увидеть, насколько заполнен центр, и принять решение о визите. Действительно, к обеду свободных мест в центре не остается, новые гости обслуживаются по мере освобождения мест, - рассказали в велнес-центре.

Эту неделю в холле работает хостес и сотрудники объясняют вновь пришедшим гостям, что свободных мест нет и ожидание обслуживания составит около часа. Многие из гостей остаются, несмотря на озвученное время.
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Очередь Новосибирск Каникулы Дети
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