«Всех досматриваем, лишних не пропустим»: новосибирцы выстроились в огромную очередь перед ДКЖ

В Новосибирске вечером 27 марта во Дворец культуры железнодорожников собралась огромная очередь. Сегодня в ДКЖ проходит концерт группы «Кватро».
Как рассказала читательница НГС Ольга, очередь выстроилась из-за того, что каждого посетителя тщательно осматривают сотрудники Дворца культуры с металлоискателями.
— Всех зрителей тщательно досматривают работники ДКЖ. Металлоискателем проверяют одежду, просят показать, что в сумках, — пояснила сибирячка.
По словам Ольги, концерт должен был начаться в 19:00, но из-за того, что всех посетителей проверяют, многие зрители еще ждут своей очереди на улице.
Корреспондент НГС обратился в ДКЖ для комментария по этой ситуации. В Дворце культуры отметили, что усилили меры безопасности после трагедии в «Крокус Сити Холле».
— Всех тщательно досматриваем, никого лишнего не пропустим, — пояснили в ДКЖ.
После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» по всей России усилили меры безопасности. Так, пассажиров, которые планируют вылет в другие города, просят заранее прибывать в аэропорты.