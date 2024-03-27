НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

1 м/c,

вос.

 751мм 80%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,59
EUR 100,27
Реклама

СРОЧНО

Чем в Новосибирске запомнилась Алла Пугачева

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Смертельное селфи
Как найти работу в ИТ-компании
Скандалы «Метро МиРа»
Кандидаты в шорт-лист премии
Как живёт пацанка после шоу
Доступное протезирование зубов
Почему теряют равновесие
НГС в Telegram
Город «Всех досматриваем, лишних не пропустим»: новосибирцы выстроились в огромную очередь перед ДКЖ

«Всех досматриваем, лишних не пропустим»: новосибирцы выстроились в огромную очередь перед ДКЖ

Во Дворце культуры сегодня проходит концерт группы «Кватро»

7 544
89 комментариев
В ДКЖ усилили меры безопасности

В Новосибирске вечером 27 марта во Дворец культуры железнодорожников собралась огромная очередь. Сегодня в ДКЖ проходит концерт группы «Кватро».

Как рассказала читательница НГС Ольга, очередь выстроилась из-за того, что каждого посетителя тщательно осматривают сотрудники Дворца культуры с металлоискателями.

— Всех зрителей тщательно досматривают работники ДКЖ. Металлоискателем проверяют одежду, просят показать, что в сумках, — пояснила сибирячка.

По словам Ольги, концерт должен был начаться в 19:00, но из-за того, что всех посетителей проверяют, многие зрители еще ждут своей очереди на улице.

Корреспондент НГС обратился в ДКЖ для комментария по этой ситуации. В Дворце культуры отметили, что усилили меры безопасности после трагедии в «Крокус Сити Холле».

— Всех тщательно досматриваем, никого лишнего не пропустим, — пояснили в ДКЖ.

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» по всей России усилили меры безопасности. Так, пассажиров, которые планируют вылет в другие города, просят заранее прибывать в аэропорты.

ПО ТЕМЕ
Очередь ДКЖ Новосибирск
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это не наказание, а месть». Криминолог объяснил, почему не казнят террористов из «Крокуса»
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Меняют маршруты и отказываются ехать в пробке: сибирячка год ездит на работу на троллейбусе № 7 — у нее накопились претензии
Елизавета Леонтьева
Жительница Новосибирска
Мнение
«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall
Рекомендуем
Знакомства

Annita, 38

Anton, 43

Сергей, 43

Анна, 37

Борис, 34

Юлия, 39

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление