На место задержанного новосибирского министра ЖКХ Дениса Архипова назначили его зама

Заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Евгения Назарова назначили и. о. главы министерства, он занял место арестованного Дениса Архипова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
— Назначен Назаров Евгений Геннадьевич, замминистра, — цитирует агентство пресс-службу министерства.
Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Андрей Травников. Корреспондент НГС не смогла на момент публикации получить комментарии от пресс-службы регионального МинЖКХ и губернатора области.
Министра МинЖКХ региона Дениса Архипова задержали и заключили под стражу 20 марта. На него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями, сообщали источники НГС. Дело расследует главное следственного управление ГУ МВД России по Новосибирской области, в министерстве проводили обыски. Задержание министра связано с деятельностью компании «Экология-Новосибирск».
Архипов, зная, что ООО «Экология-Новосибирск» не исполнило свои обязательства по соглашению, решил отозвать ранее заявленное требование об уплате банком средств. Из-за действий Архипова в бюджет региона не поступило 220 миллионов рублей.
Ранее НГС писал о том, что 20 марта в Новосибирске задержали экс-главу департамента транспорта Константина Васильева. Он тоже стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.