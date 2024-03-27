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Город подробности На место задержанного новосибирского министра ЖКХ Дениса Архипова назначили его зама

На место задержанного новосибирского министра ЖКХ Дениса Архипова назначили его зама

Исполнять обязанности будет Евгений Назаров

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О новом назначении сообщили в пресс-службе МинЖКХ

Заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Евгения Назарова назначили и. о. главы министерства, он занял место арестованного Дениса Архипова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

— Назначен Назаров Евгений Геннадьевич, замминистра, — цитирует агентство пресс-службу министерства.

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Андрей Травников. Корреспондент НГС не смогла на момент публикации получить комментарии от пресс-службы регионального МинЖКХ и губернатора области.

Министра МинЖКХ региона Дениса Архипова задержали и заключили под стражу 20 марта. На него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями, сообщали источники НГС. Дело расследует главное следственного управление ГУ МВД России по Новосибирской области, в министерстве проводили обыски. Задержание министра связано с деятельностью компании «Экология-Новосибирск».

Архипов, зная, что ООО «Экология-Новосибирск» не исполнило свои обязательства по соглашению, решил отозвать ранее заявленное требование об уплате банком средств. Из-за действий Архипова в бюджет региона не поступило 220 миллионов рублей.

Ранее НГС писал о том, что 20 марта в Новосибирске задержали экс-главу департамента транспорта Константина Васильева. Он тоже стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

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