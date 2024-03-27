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Город Мэрия насчитала в Новосибирске сотню незаконных видеоэкранов с рекламой и хочет за них больше денег

Мэрия насчитала в Новосибирске сотню незаконных видеоэкранов с рекламой и хочет за них больше денег

За видеоэкраны платят как за обычные билборды

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В Новосибирске выделили улицы, где решили не размещать рекламу

В Новосибирске власти насчитали 101 видеоэкран с рекламой, за который в бюджет поступает недостаточно денег. Об этом рассказал начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов во время сессии горсовета сегодня, 27 марта.

Мэрия получает за видеоэкраны оплату как за обычные билборды и теряет на этом деньги. Сейчас администрация города ведет суды с владельцами, чтобы увеличить прибыль. Как добавил Олег Хорошунов, оператор продолжает устанавливать видеоэкраны в Новосибирске, несмотря на суды.

Также, по словам Хорошунова, на 32% уменьшилось количество рекламы за последний год. При этом поступления в бюджет выросли с 90 миллионов до 160 миллионов рублей. Поступления выросли за счет того, что торги проводятся по новым ценовым критериям. В основном поступления идут с отдаленных районов.

Мэрия Новосибирска вместе с НГУАДИ разработала стандарты развития городских территорий «Наша улица». Улицы разделили на 4 категории. В «красной» категории, где расположены памятники или туристические маршруты, рекламу нельзя ставить совсем. Как отмечает Олег Хорошунов, документ этот может меняться и разные администрации вносят свои предложения.

Депутат Андрей Любавский отметил, что в 2017 году мэрия Новосибирска заключила договоры с операторами рекламы по минимальной стоимости и сейчас из-за этого недополучает сотни тысяч или миллионов рублей в бюджет. Также в Государственную думу был внесен законопроект, по которому администрации городов должны продлить договоры на рекламу без изменений.

Олег Хорошунов отметил, что в 2017 году и правда были невыгодные для Новосибирска торги. Если Новосибирск получал 90 миллионов рублей, Екатеринбург с меньшим количеством рекламы — 300 миллионов.

— Мы готовили правила с учетом защиты бизнеса. Мы готовили изменения и правила, что договоры закончатся и мы приведем город в нормальный вид. И мы не 160 миллионов будем получать, а 350 миллионов. Законопроекту я не могу оценку давать, но Новосибирск сильно пострадает. У нас в городе более 150 конструкций добросовестные компании убрали сами. Демонтировали и восстановили благоустройство. То есть эта работа с добросовестными операторами идет в хорошем тандеме, — добавил начальник управления мэрии.

Кандидат архитектуры и член президиума общества охраны памятников Анна Наволоцкая в колонке на НГС рассказала, как в мэрии «приручили» общественный совет, работающий в одной из самых острых сфер, связанных с застройкой, — художественный совет города.

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