Мэрия насчитала в Новосибирске сотню незаконных видеоэкранов с рекламой и хочет за них больше денег

В Новосибирске власти насчитали 101 видеоэкран с рекламой, за который в бюджет поступает недостаточно денег. Об этом рассказал начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов во время сессии горсовета сегодня, 27 марта.

Мэрия получает за видеоэкраны оплату как за обычные билборды и теряет на этом деньги. Сейчас администрация города ведет суды с владельцами, чтобы увеличить прибыль. Как добавил Олег Хорошунов, оператор продолжает устанавливать видеоэкраны в Новосибирске, несмотря на суды.

Также, по словам Хорошунова, на 32% уменьшилось количество рекламы за последний год. При этом поступления в бюджет выросли с 90 миллионов до 160 миллионов рублей. Поступления выросли за счет того, что торги проводятся по новым ценовым критериям. В основном поступления идут с отдаленных районов.