«Сотни заходили в цементе и мазуте»: новосибирцы пытаются проникнуть на «Гастрокорт» в испачканной одежде

По словам директора, в первый год работы фудкорта проблема неопрятных людей была особенно сильной

На «Гастрокорт» в Новосибирске стараются не пускать посетителей в грязной одежде. Насколько часты попытки проникнуть туда в неопрятном виде, редакции НГС рассказал директор Центрального рынка Алексей Виноградов.

По словам руководителя, регулярно в испачканной одежде на фудкорт пытаются попасть не меньше десятка людей. Раньше проблема была сильнее — с каждым месяцем она уменьшается:

— В первый год работы сотни человек заходили в мазуте, цементе и так далее. Им делали предупреждение. Сейчас примерно 10–30 человек в день, — подчеркивает Виноградов.

