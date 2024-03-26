«Сотни заходили в цементе и мазуте»: новосибирцы пытаются проникнуть на «Гастрокорт» в испачканной одежде

На «Гастрокорт» в Новосибирске стараются не пускать посетителей в грязной одежде. Насколько часты попытки проникнуть туда в неопрятном виде, редакции НГС рассказал директор Центрального рынка Алексей Виноградов.
По словам руководителя, регулярно в испачканной одежде на фудкорт пытаются попасть не меньше десятка людей. Раньше проблема была сильнее — с каждым месяцем она уменьшается:
— В первый год работы сотни человек заходили в мазуте, цементе и так далее. Им делали предупреждение. Сейчас примерно 10–30 человек в день, — подчеркивает Виноградов.
Недавно пользовательница одного из сервисов отзывов заявила, что из-за нечистой куртки на «Гастрокорт» не хотели впускать ее мужа, с которым она собиралась поужинать. Это возмутило девушку.
— Не настолько в грязной. Мужик ехал с работы. Потом специально смотрела на посетителей <...> [Затем все-таки] пустили, он снял куртку. Но настроение окончательно испортили, — утверждает автор отзыва.
Как отмечает Алексей Виноградов, когда речь идет о куртке, обычно ее просят снять: гостям объясняют, почему не следует проходить в испачканном.
— В выходные многие приходят на свидание, в вечерних нарядах. Мы не можем допустить, чтобы люди в грязном пачкали тех, кто в чистом, Думаю, на сегодня зайти на «Гастрокорт» в грязной одежде шансы минимальны, заключил директор
Ранее пенсионерка не могла попасть во двор Центрального рынка через «Гастрокорт» — со слов очевидицы, ее не пускал охранник.