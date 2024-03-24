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Город Потепление до +6 градусов и дождь: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

Потепление до +6 градусов и дождь: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

Минимальная температура ночью составит -4 градуса

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Самые теплые дни недели ожидаются 27–29 марта

В Новосибирске в ближайшие дни установится теплая погода. Дневная температура воздуха составит от 0 до +6 градусов, в городе возможны дожди. Мы изучили прогнозы погодных сервисов на семь дней.

По данным сайта «Яндекс.Погода», 25 марта в Новосибирске дневная температура воздуха составит +3 градуса, 26 марта — 0 градусов. Самые теплые дни недели ожидаются 27–29 марта, столбик термометра будет держаться на отметке от +5… до +6 градусов.

Ночью температура может опуститься до -3 градусов

Ночью температура может опуститься до -3 градусов. Как сообщают синоптики, 25, 26 марта в Новосибирске прогнозируется дождь со снегом, 29 марта — небольшой дождь. 31 марта, в воскресенье, в городе ожидаются небольшие осадки в виде снега.

Сервис Gismeteo сообщает, что 25 и 26 марта температура воздуха днем в Новосибирске составит +1 градус, 27, 28 и 29 марта в городе потеплеет до +6 градусов. Почти всю неделю в городе будет идти небольшой снег с дождем, осадки не прогнозируются 27 и 28 марта.

По данным синоптиков, почти всю неделю в городе будет идти небольшой снег с дождем

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что в Новосибирской области ночью 25 марта температура составит -3…-8 градусов, местами похолодание до -16 градусов. Днем в регионе потеплеет до +1…+6 градусов. В ночь с 25 на 26 марта столбик термометра в области будет держаться на отметке 0…-5 градусов, местами морозы до -10 градусов.

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на первую декаду апреля в Новосибирске. В дневные часы максимальные значения будут +5... +7 градусов.

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