Несут цветы и игрушки: новосибирцы скорбят по погибшим в теракте в Crocus City Hall — фоторепортаж
В центре города появились стихийные мемориалы в память о погибших
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Жители Новосибирска вместе со всей страной скорбят по погибшим в результате террористического акта в Crocus City Hall. В городе появились стихийные мемориалы, куда горожане несут цветы, игрушки и свечи.
Собрали большой фоторепортаж из мест, куда новосибирцы приходят почтить память жертв ужасного теракта.
Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в концертном зале Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, в результате теракта погибли больше 80 человек. Всё, что известно о происшествии, мы собираем в режиме онлайн.