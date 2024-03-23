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Город Теракт в Crocus City Hall фоторепортаж Несут цветы и игрушки: новосибирцы скорбят по погибшим в теракте в Crocus City Hall — фоторепортаж

Несут цветы и игрушки: новосибирцы скорбят по погибшим в теракте в Crocus City Hall — фоторепортаж

В центре города появились стихийные мемориалы в память о погибших

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В городе появились билборды со скорбной датой теракта в Красногорске

Жители Новосибирска вместе со всей страной скорбят по погибшим в результате террористического акта в Crocus City Hall. В городе появились стихийные мемориалы, куда горожане несут цветы, игрушки и свечи.

Собрали большой фоторепортаж из мест, куда новосибирцы приходят почтить память жертв ужасного теракта.

На здании мэрии Новосибирска приспущены флаги в честь траура
Стихийный мемориал у часовни во имя Святого Николая Чудотворца
Плакат на месте стихийного мемориала
Представители Духовного управления мусульман Новосибирской области и таджикской общины возложили цветы в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холл».
Новосибирцы скорбят вместе со всей страной
Еще один стихийный мемориал появился у выхода со станции метро «Площадь Ленина»
К мемориалу несут цветы, их становится всё больше
Стихийный мемориал разрастается
Траурные билборды появились по всему Новосибирску

Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в концертном зале Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, в результате теракта погибли больше 80 человек. Всё, что известно о происшествии, мы собираем в режиме онлайн.

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