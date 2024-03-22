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Город В Новосибирске построят пешеходный мост в районе улице Светлой — на это потратят 150 миллионов

В Новосибирске построят пешеходный мост в районе улице Светлой — на это потратят 150 миллионов

Все работы должны быть выполнены до 10 декабря 2025 года

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Подрядчик должен провести проектирование и строительство пешеходного моста

В Новосибирске ищут подрядчика на проектирование и строительство моста в районе улицы Светлой. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком работ выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Из конкурсной документации следует, что подрядчик должен провести проектирование и строительство пешеходного моста через железнодорожные пути перегона «Новосибирск-Главный — Новосибирск-Восточный», в районе улицы Светлой.

Длина пролетного строения моста составит 33 метра, ширина пешеходной части должна составить не менее 3 метров. Так мост должен иметь тротуары шириной не менее полутора метров.

Кроме того, подрядчику предстоит увязать строительство перехода с существующими железнодорожными путями, установить опоры путепровода, освещение, перильные ограждения, благоустроить прилегающую территорию.

Работы будут вестись в два этапа. Первый предполагает создание проекта строительства. Его необходимо сдать заказчику до 22 февраля 2025 года. Само строительство должно начаться 23 февраля 2025 года. Окончание работ намечено на 10 декабря 2025 года.

Максимальная цена контракта — 150,5 миллионов рублей.

Сейчас идет этап приема заявок на участие в торгах. Он завершится 8 апреля 2024 года.

Ранее в Новосибирске начали поиск подрядчика на ремонт лестницы к вокзалу «Новосибирск-Южный». Стоимость проектной документации оценили более чем в миллион рублей.

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