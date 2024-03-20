На новосибирской трассе воткнули пять дорожных камер на небольшом участке — зачем это нужно

Среди камер есть муляжи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Чуйском тракте в Новосибирской области поставили пять камер фиксации нарушений ПДД на небольшом учаске дороги. Они находятся в районе станции Евсино. В региональном минтрансе объяснили такую концентрацию устройств.

О количестве камер в редакцию сообщила читательница НГС Антонина:

— На Чуйском тракте в районе Евсино при движении в сторону Новосибирска стоит пять дорожных камер на небольшом участке примерно в километр-полтора. Расстояние между ними небольшое. Хотелось бы понять, с чем это связано.

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта Новосибирской области в ответе на запрос НГС:

— В районе с. Евсино на федеральной автомобильной дороге «Чуйский тракт» ФКУ «Сибуправтодор» было установлено 5 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий.

В минтрансе объяснили, что в 2021 году на Чуйском тракте на расстоянии в 250 метров друг от друга поставили два передвижных активных муляжа. Два стационарных комплекса установили на расстоянии в 1,25 километра друг от друга. Они фиксируют нарушения скорости машин, едущих в обе стороны. Информация о потоке транспорта передается в МВД.

Еще один передвижной комплекс — «Скат» — поставили в 2023 году. Находится недалеко от одного из муляжей, у него есть автоматический измеритель скорости.



Прошлой осенью НГС рассказывал, что камеры на дорогах Новосибирска зарабатывают 730 миллионов рублей в год. Эксперты высказали мнение о том, эффективны ли такие устройства.



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