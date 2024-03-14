Почти 200 лифтов в Новосибирской области заканчивают срок службы в 2025 году — будут ли их заменять

В 2024–2025 годах в Новосибирской области истекает срок службы у 186 лифтов — это 1,51% от общего количества лифтов, включенных в программу капитального ремонта. Как рассказали в региональном министерстве ЖКХ, уже выданы заключения о необходимости полностью заменить 137 лифтов в многоквартирных домах.
В 2023 году в регионе было заменено 34 лифта в 15 домах по программе капитального ремонта, на это ушло 86,8 миллиона рублей. В 2024 году запланировали заменить 86 лифтов в 29 домах за 258 миллионов рублей.
— В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, выполняются работы по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Стоимость замены одного лифта на 8 остановок составляет 2,6 миллиона рублей, стоимость каждой последующей остановки — 250 тысяч рублей дополнительно.
Срок службы лифтов устанавливает завод-изготовитель, он указан в паспорте лифта. Если этой информации нет, срок службы назначается в 25 лет с момента ввода в эксплуатацию. По истечению этого срока и после экспертизы лаборатории время работы лифта могут продлить.
Как писали наши коллеги из 74.RU, к 15 февраля 2025 года по всей России необходимо заменить 100 тысяч устаревших лифтов. Специалисты оценили объем работ в 300 миллиардов рублей.