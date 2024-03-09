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«Найки» за 200 рублей: на открытии китайской барахолки в Новосибирске собралась огромная толпа людей

Не последнюю роль в ажиотаже сыграл розыгрыш iPhone 15 Pro Max среди гостей

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Барахолка начала свою работу в 10:00 9 марта

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Утром 9 марта на открытии китайского рынка на Проезде Энергетиков, 17 собралась толпа из 150–200 новосибирцев. Об этом сообщает журналист НГС Анна Скок, которая приехала на новую барахолку для репортажа.

— Не меньше 150 человек насчитала. В очереди говорят про розыгрыш айфона, вероятно, это — главная причина такого наплыва покупателей, — говорит Скок.

Торжественное открытие барахолки стартовало в 10 утра. Организаторы пообещали представить гостям 700 тысяч китайских товаров на площади в 10 тысяч квадратов.

— В честь открытия 200 000 товаров из разных отделов будет представлено по закупочной цене, — так завлекали гостей владельцы рынка (помимо розыгрыша iPhone 15 Pro Max и детского праздника).

Прямо сейчас журналист НГС изучает ассортимент барахолки

Прямо сейчас журналист НГС изучает ассортимент барахолки

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Что и почем можно приобрести на новой барахолке — узнаете совсем скоро из репортажа Анны Скок.

Ранее НГС перечислил торжественные открытия объектов, которые стали для Новосибирска приятными сюрпризами в 2023 году — от Толмачево до парка «Арена».

РынокКитайский рынокБарахолкаРозыгрыш
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