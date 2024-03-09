«Найки» за 200 рублей: на открытии китайской барахолки в Новосибирске собралась огромная толпа людей

Утром 9 марта на открытии китайского рынка на Проезде Энергетиков, 17 собралась толпа из 150–200 новосибирцев. Об этом сообщает журналист НГС Анна Скок, которая приехала на новую барахолку для репортажа.
— Не меньше 150 человек насчитала. В очереди говорят про розыгрыш айфона, вероятно, это — главная причина такого наплыва покупателей, — говорит Скок.
Торжественное открытие барахолки стартовало в 10 утра. Организаторы пообещали представить гостям 700 тысяч китайских товаров на площади в 10 тысяч квадратов.
— В честь открытия
Что и почем можно приобрести на новой барахолке — узнаете совсем скоро из репортажа Анны Скок.
Ранее НГС перечислил торжественные открытия объектов, которые стали для Новосибирска приятными сюрпризами в 2023 году — от Толмачево до парка «Арена».