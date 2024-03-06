В Новосибирскую область приедет иностранная делегация из 60 человек: что покажут гостям кроме зоопарка

С 12 по 17 марта Новосибирскую область посетят 60 делегатов из дргуих стран. Заместитель губернатора НСО Сергей Нелюбов уже встретился с представителями иностранной делегации.
По информации пресс-службы губернатора и правительства, встреча произошла на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Этот фестиваль с 1 по 7 марта проводится на федеральной территории «Сириус» в соответствии с Указом президента РФ в целях развития международного молодежного сотрудничества.
В фестивале принимают участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа — включая 10 тысяч иностранных участников. Организатором фестиваля выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь).
— Самые сердечные слова я обращаю к нашим будущим гостям и уважаемым волонтерам, которые с неиссякаемой энергией помогают состояться фестивалю. В Новосибирской области проводится масса интересных событий, а самой главной достопримечательностью региона являются люди с горячим сибирским сердцем. Фестиваль в целом открывает хорошие перспективы для новосибирской молодежи — здесь можно завести новые знакомства, обменяться опытом, повысить профессиональные компетенции. Новосибирская область — это регион науки и образования, поэтому самые лучшие инновационные практики мы должны использовать. Уверен, наши ребята привнесут этот опыт в наш регион, — отметил Сергей Нелюбов.
Кроме того, Сергей Нелюбов высоко оценил работу по подготовке тематического стенда региона на Всемирном фестивале молодежи, в частности, замгубернатора подчеркнул, что на стенде представлена возможность в удобной форме увидеть информацию о знаменитых людях, которые внесли существенный вклад в развитие региона, и познакомиться с историей Новосибирской области. Среди участников фестиваля — более 160 молодых активистов из Новосибирской области.
В рамках региональной программы участники иностранной делегации посетят главные офисы компаний «2Гис» и «Сбербанк», Новосибирский зоопарк, Новосибирский планетарий, молодежные центры, Новосибирский государственный университет. Также состоится круглый стол по обмену практиками. Ярким событием для гостей станут масленичные гуляния.