В Новосибирскую область приедет иностранная делегация из 60 человек: что покажут гостям кроме зоопарка

— Самые сердечные слова я обращаю к нашим будущим гостям и уважаемым волонтерам, которые с неиссякаемой энергией помогают состояться фестивалю. В Новосибирской области проводится масса интересных событий, а самой главной достопримечательностью региона являются люди с горячим сибирским сердцем. Фестиваль в целом открывает хорошие перспективы для новосибирской молодежи — здесь можно завести новые знакомства, обменяться опытом, повысить профессиональные компетенции. Новосибирская область — это регион науки и образования, поэтому самые лучшие инновационные практики мы должны использовать. Уверен, наши ребята привнесут этот опыт в наш регион, — отметил Сергей Нелюбов.

