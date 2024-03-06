18 Бронных переулков и две Станционных: откуда в Новосибирске пронумерованные улицы — объясняет краевед

В Новосибирске некоторые улицы получили номера, потому что в начале прошлого века город и территории вокруг него быстро развивались. Подробнее об истории названий НГС рассказал краевед Константин Голодяев.
В редакцию обратился гость города Никита, который недавно посетил Новосибирск. Он задал вопрос о названиях новосибирских улиц:
— Приехал в Новосибирск и заметил, что здесь странные названия улиц. Есть 1-я и 2-я Сухарная, две Станционных. Почему названия так дублируются?
В городе также есть пять пронумерованых улиц Кирпичная горка, по три Амурских, Степных и Вертковских переулка. Четыре Тихвинских переулка в Ленинском районе образуют небольшой квартал.
— Номерные улицы появились в 1920–1930-х годах, когда город на окраинах широко прирастал рабочими поселками, и было не до имен собственных — их откладывали на перспективу развития. Возьмите, например, 18 Бронных переулков и тому подобне. Даже центральные районы на Левобережье, в Закаменке тогда еще не имели названий улиц, а несли квартальную разметку, — рассказал НГС краевед Константин Голодяев.
На сайте Novosibdom указано, что район улицы Сухарной был одним из первых заселенных мест Новониколаевска. В 1903 году из-за обострившихся отношейний с Японией там построили военно-сухарный завод. Он обеспечивал сибирский и приамурский военные округа сухарями в качестве продовольствия.
Улица Станционная нахоится на том месте, где раньше была деревня Большое Кривощеково. Она исчезла из-за строительства железной дороги. После этого параллельно путям проложили дорогу, которую позже и назвали улицой Станционной.
На левом берегу Новосибирска 200 лет назад находилось еще одна деревня — Бугры. Его остатки сохранились недалеко от Тулы. Это место было известно тем, что австрицы открыли там солодовню, а сибиряки приезжали в Бугры за секс-услугами. Об истории деревни читайте в материале Стаса Соколова.