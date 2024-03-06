18 Бронных переулков и две Станционных: откуда в Новосибирске пронумерованные улицы — объясняет краевед

В городе также есть пять пронумерованых улиц Кирпичная горка, по три Амурских, Степных и Вертковских переулка. Четыре Тихвинских переулка в Ленинском районе образуют небольшой квартал.

— Номерные улицы появились в 1920–1930-х годах, когда город на окраинах широко прирастал рабочими поселками, и было не до имен собственных — их откладывали на перспективу развития. Возьмите, например, 18 Бронных переулков и тому подобне. Даже центральные районы на Левобережье, в Закаменке тогда еще не имели названий улиц, а несли квартальную разметку, — рассказал НГС краевед Константин Голодяев.

