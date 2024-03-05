Реклама
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 91.35
eur 99.11
СрочноВ марте придут морозы до -25 градусов
Все новости
Все новости

«Прервется телеэфир и радиовещание»: в Новосибирской области завоют сирены

В регионе проверят системы оповещения

3 178

Проверка систем оповещения населения пройдет 6 марта

Поделиться

В Новосибирской области во время всероссийской командно-штабной тренировки включат сирены и громкоговорители. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Проверка систем оповещения населения пройдет 6 марта в 10:40.

— В 10:43 будет замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение.

Систему также проверяли осенью прошлого года. Сирены включали 4 октября.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

Проверка системы оповещенияСиренаНовосибирская областьГУ МЧС по Новосибирской области
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter