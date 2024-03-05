«Прервется телеэфир и радиовещание»: в Новосибирской области завоют сирены

В Новосибирской области во время всероссийской командно-штабной тренировки включат сирены и громкоговорители. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Проверка систем оповещения населения пройдет 6 марта в 10:40.
— В 10:43 будет замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение.
Систему также проверяли осенью прошлого года. Сирены включали 4 октября.