Еврейское кладбище обустроят в Новосибирске — для него выделили 13 тысяч квадратов

Еврейское кладбище площадью 13,2 тысячи квадратных метров обустроят в Новосибирске. Землю для погребения выделят в границах Заельцовского кладбища. Информацию об этом опубликовали 22 февраля на портале правовой информации мэрии Новосибирска.
— Постановляю создать вероисповедальный участок в границах квартала 75И общественного кладбища города Новосибирска «Заельцовское» предполагаемой площадью 13200 кв. м, предназначенный для будущего погребения умерших или погибших, принадлежащих к конфессии ортодоксальный иудаизм, с соблюдением соответствующих религиозных обрядов, — указано в тексте постановления, подписанного исполняющим обязанности мэра Новосибирска Олега Клемешова.
Как рассказал НГС глава новосибирской еврейской общины «Бейт Менахем» Сендер Круглов, община давно просила мэрию выделить землю под погребение в соответствии со всемит религиозными канонами и правилами.
— Мы над этим работали много лет мэрия пошла нам на встречу и выделила новый еврейский участок, — объяснил Сендер Круглов. — У нас большая община, и есть спрос на погребения по всем канонам иудейской веры. Мы столкнулись с тем, что в имеющемся еврейском секторе места уже не хватает, и некоторые члены нашей общины не могут захоронить своих родственников. Мы даже сталкивались с тем, что евреи стали себя кремировать, что является большим нарушением еврейского закона. Поэтому мы активно просили новый участок, чтобы на нем было порядок, и можно было устраивать захоронения согласно еврейской культуры.
Ранее НГС писал о том, что возле Северного объезда появится новое большое кладбище. Зачем оно нужно, рассказали в правительстве Новосибирской области.