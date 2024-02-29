В Новосибирске на большом экране показали послание Владимира Путина к Федеральному собранию — фото

В Новосибирске в прямом эфире на большом экране показали обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Кадры сделал фотограф НГС Александр Ощепков.
Выступление главы государства транслировали на медиафасаде ГУМа на площади Маркса. Прохожие могли увидеть видеоряд с Владимиром Путиным, а также основные тезисы его обращения.
Послание президента Федеральному собранию длилось чуть более двух часов, в нем он озвучил инициативы по развитию страны на ближайшее время, а также на период после 2030 года.
НГС следил за выступление Владимира Путина в онлайн-трансляции. Глава государства анонсировал новые налоговые вычеты, повышение зарплат и рост МРОТ.