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В Новосибирске на большом экране показали послание Владимира Путина к Федеральному собранию — фото

Трансляцию общения показали на площади Маркса

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Выступление президента длилось более двух часов

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В Новосибирске в прямом эфире на большом экране показали обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Кадры сделал фотограф НГС Александр Ощепков.

Выступление главы государства транслировали на медиафасаде ГУМа на площади Маркса. Прохожие могли увидеть видеоряд с Владимиром Путиным, а также основные тезисы его обращения.

Вступление Владимира Путина транслировали без звука

Вступление Владимира Путина транслировали без звука

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Послание президента Федеральному собранию длилось чуть более двух часов, в нем он озвучил инициативы по развитию страны на ближайшее время, а также на период после 2030 года.

Обращение главы государство содержало ряд мер по поддержке семей с детьми

Обращение главы государство содержало ряд мер по поддержке семей с детьми

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НГС следил за выступление Владимира Путина в онлайн-трансляции. Глава государства анонсировал новые налоговые вычеты, повышение зарплат и рост МРОТ.

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