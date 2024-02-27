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Новосибирскую облбольницу и центр нейрохирургии отключили от тепла

Рабочие устраняют проблему с 10 утра

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Планируется, что сегодня после обеда медучреждения смогут снова включить отопление

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Новосибирская областная больница и Центр нейрохирургии попали под магистральное отключение тепла на улице Немировича-Данченко. Об этом заявил Дмитрий Перязев, начальник городского департамента энергетики и ЖКХ. Это произошло 27 февраля на аппаратном совещании с и. о. мэра Олегом Клемешовым.

— На сегодняшний день у нас одно магистральное отключение по Немировича-Данченко. Работают с 10 утра, заявка до 2 часов следующего дня, — отметил Перязев.

По его словам, после обеда в медицинские учреждения должно вернуться тепло:

— Зона отключения к 14:00 будет сужена. Там отсекционируют один участок, и в принципе с этого времени планируем, что облобольница и нейрохирургия смогут подключить свои системы отопления, — рассказал начальник департамента.

Перязев добавил, что ситуация находится на контроле.

НГС также обратился за комментарием в СГК.

Ранее НГС писал, как на левом берегу 5-этажка с сотней жильцов замерзает четвертый год подряд — людям приходилось отогревать трубы кипятком.

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ОтключениеОтоплениеЖКХНовосибирск
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