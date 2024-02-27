Новосибирскую облбольницу и центр нейрохирургии отключили от тепла

Новосибирская областная больница и Центр нейрохирургии попали под магистральное отключение тепла на улице Немировича-Данченко. Об этом заявил Дмитрий Перязев, начальник городского департамента энергетики и ЖКХ. Это произошло 27 февраля на аппаратном совещании с и. о. мэра Олегом Клемешовым.
— На сегодняшний день у нас одно магистральное отключение по Немировича-Данченко. Работают с 10 утра, заявка до 2 часов следующего дня, — отметил Перязев.
По его словам, после обеда в медицинские учреждения должно вернуться тепло:
— Зона отключения к 14:00 будет сужена. Там отсекционируют один участок, и в принципе с этого времени планируем, что облобольница и нейрохирургия смогут подключить свои системы отопления, — рассказал начальник департамента.
Перязев добавил, что ситуация находится на контроле.
НГС также обратился за комментарием в СГК.
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