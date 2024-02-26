«Взять бы шланг да как окатить»: кто ухаживает за тропическим садом на вокзале Новосибирска— история милой садовницы

Каждый, кто путешествует на поезде и прибывает в Новосибирск, замечает эффектный островок с тропическим садом, который разбили в зале ожидания вокзала Новосибирск-Главный. Трехметровые пальмы, пугающие гигантские лианы монстеры и шикарные папоротники приводят всех в восторг. А ведь ухаживать за таким богатством в суровых сибирских условиях непросто. Всё держится на хрупких плечах Елены Оглоблиной. Восемь лет назад она приняла сад из рук его основательниц и теперь неусыпно следит за его состоянием. Сейчас в саду растет пышный грейпфрут, величественное авокадо, упрямые жасмины, а кофейное дерево дало плоды.
Мы прогулялись по тропическому раю и узнали секреты его хранительницы. В публикации будет и много фото, благодаря которым ваши глаза точно отдохнут.
«Из-за ребятишек влюбилась в растения»
Елена Оглоблина в свое время окончила педучилище и после этого пошла работать в детский сад. Сибирячка признаётся, что общаться с детьми было одно удовольствие. Они постоянно придумывали что-то новое и в итоге решили организовать уголок с растениями. Такой мини-сад в детском саду.
— Мы с ребятишками ухаживали за растениями. Это, видимо, оттуда всё пошло, потому что дети и растения — это что-то такое близкое. Сначала мне хотелось с детьми работать, а потом вот с этими растениями, — разводит руками Елена Ивановна. — Я, наверное, из-за ребятишек и влюбилась в растения.
Зимний сад на вокзале Новосибирск-Главный основали еще в 2001 году. Тогда сделали специальные чаши, приобрели вазоны, оборудовали мостик. С того же времени Елена Ивановна начала работать на РЖД, но тогда еще кладовщиком в камере хранения. Сад разрастался и взрослел на ее глазах.
В 2017 году основательница сада Марина Владимировна ушла на пенсию. Передать свое детище она могла только тому, кому доверяла. Так Елена Ивановна стала рабочим зеленого хозяйства: она получила десятки тропических и очень капризных растений.
За прошедшие годы садовница выучила предпочтения каждого своего подопечного. Так, например, пальмы любят влагу, но поливать их чаще чем раз в десять дней не стоит из-за прохлады, что всегда держится на вокзале.
— Растение молчит, оно только внешним видом своим показывает, что ему нужно, — ласково проводит рукой по стволу пальмы Елена.
Особое внимание пассажиров и всех, кто оказывается в зеленом уголке, всегда привлекают монстеры. Лианы в таком просторе и купольном свете быстро отвоевывают себе пространство.
— Они в тропиках растут, в таких лесах, где проходят большие, мощные ливни. И чтобы не сломаться, у монстеры хрупкие листья разрезаны, — показывает пальцем женщина. — Потоки тропических ливней с них просто сливаются. Но у нас тут такой роскоши нет.
Растить дома монстеру Елена не советует. Энергетика не та.
— Это такое растение атакующее — монстр, поэтому и название такое. Действует сильно на человека. Какая-то у него чрезмерная энергетика есть. Его лучше в офисе держать или в месте, где простор. В стесненной квартире человеку будет плохо от него, — предупреждает садовница.
Записи с 2001 года
Сколько точно растений в зимнем саду, никто сказать не может. Счет точно идет на сотни, а если учесть и саженцы, то и на несколько сотен. При этом Елена ведет строгий учет всем работам. Тетрадь ведется с 2001 года, и там есть пометка о двух самых первых пальмах.
— Есть у меня тетрадочка такая для записей, ежедневник. Если полив, то мы отмечаем его по календарю, так нам удобнее. В тетради есть вся информация: какие растения тут у нас, когда подкормили их, в какое время, — перечисляет Елена.
Под ее опекой десятки пальм, фикусов, папоротников.
Папоротники сначала были только на мостике, но позже их перенесли вниз, где растения быстро захватили свободное пространство. В нижней части сада растут четыре величественных фикуса.
Среди растений есть также жасмин, молочайник, аспарагус, олеандр, санхеция и другие редкие культуры. Пассажиры могут увидеть гигантский грейпфрут, лимон и даже авокадо.
«Посмотришь на зелень, и раздражение уходит»
Зимний сад настолько притягивал к себе внимание пассажиров, что по нему решили проводить экскурсии. В подарок дают небольшой саженец.
— Как на память подарок такой — растеньице маленькое, какое понравится им. Все хотят такое, чтобы вернуться сюда еще раз, — улыбается Елена. — Посетителям очень нравится у нас. Осматривают с удивлением и пальмы наши огромные, и фикусы.
Елена уверена, что растения забирают негативную энергетику, которой на вокзале всегда хватает. Ее сад — такой островок безопасности и покоя.
— Зелень на человека действует успокаивающе, понимаете. Даже сам зеленый цвет. Посмотришь так на зелень, и раздражение уходит, — уверяет сибирячка. — Думаю, что растения на человека оказывают такое смягчающее действие.
«Сёстры просят что-нибудь принести этакое»
Сёстры Елены поддерживают ее увлечение и работу, а друзья стараются привезти из поездок что-то необычное. Так в коллекции появилась акация.
— Знакомая ездила во Вьетнам, и там дворник сметал листву с семенами акации. Она взяла и посадила. И вот представляете, оно всё растет, еще пока маленькое, но ничего, — отметила садовница. — Сёстры иногда просят принести что-нибудь этакое, но это всё не особо квартирные цветы.
Пассажиры часто подходят к Елене и просят совета. Некоторые приходят сразу не с пустыми руками.
— Многие спрашивают: «А почему у вас так? А у меня вот нет». Я говорю: «Как у вас там, какие условия для цветка?» В квартирах, конечно, отопление и нет нужной влажности, поэтому пальмы плохо растут.
Так коллекция зимнего сада пополнилась еще одной финиковой пальмой. Ее принесли на вокзал, потому что в квартире она стала погибать. Елена мечтает о больших кадушках под ее гигантов, а также о шланге.
— Взять бы шланг, да как окатить здесь всё, как тропическим ливнем. Хотела бы прямо пройти по мостику и душем промыть, всё это пролить. Они бы ожили все. Даже человеку приятно сразу, когда дождь пройдет, а растениям и подавно будет, счастье для них и для нас.
На вокзале, конечно, тропический ливень никто устроить не даст, но закупить большие вазоны планируют.
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