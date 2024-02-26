«Взять бы шланг да как окатить»: кто ухаживает за тропическим садом на вокзале Новосибирска— история милой садовницы

— Мы с ребятишками ухаживали за растениями. Это, видимо, оттуда всё пошло, потому что дети и растения — это что-то такое близкое. Сначала мне хотелось с детьми работать, а потом вот с этими растениями, — разводит руками Елена Ивановна. — Я, наверное, из-за ребятишек и влюбилась в растения.

Зимний сад на вокзале Новосибирск-Главный основали еще в 2001 году. Тогда сделали специальные чаши, приобрели вазоны, оборудовали мостик. С того же времени Елена Ивановна начала работать на РЖД, но тогда еще кладовщиком в камере хранения. Сад разрастался и взрослел на ее глазах.