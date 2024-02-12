Мэрия Новосибирска проиграла суд за горнолыжный клуб — его пытались признать самостроем

Мэрия Новосибирска проиграла суд за спортивную базу с горнолыжными спусками в Октябрьском районе. Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.
Иск к муниципалитету подала компания ООО Горнолыжный клуб «Корел-Иня», которая требовала признать за собой право собственности на пять спортивных сооружений, среди которых тренировочная база и горнолыжные спуски. Чиновники в суде, в свою очередь, просили признать объекты самовольными постройками и изъять их из владения компании.
Земельный участок бизнесмены получили на правах аренды, его площадь составляет почти 120 тысяч квадратных метров, а стоимость оценили в 261 миллион рублей.
На суде представители компании «Корел-Иня» предоставили доказательства попыток получить документы для оформления построенных зданий.
— Также истец указал на значимость объектов для развития и популяризации горнолыжного спорта в Новосибирске, в том числе и для безвозмездного проведения соревнований, — говорится в материалах суда.
Суд после рассмотрения аргументов сторон встал на сторону «Корел-Иня» — за компанией признано право собственности на здание базы, четырех административных здания рядом, а также горнолыжные спуски.
ООО «Горнолыжный клуб "Корел-Иня"» основана 22 августа 2007 года. По данным, генеральный директор Олег Грехов. Уставный капитал: 100 000 рублей. Выручка компании за 2022 год составила 43,5 млн рублей, читая прибыль — 20,1 млн рублей. Численность сотрудников — 18 человек.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.
Летом 2022 года мэрия Новосибирска проиграла крупную сумму по иску от застройщика «Дискус-Плюс». Он отсудил почти 400 миллионов рублей за дороги.