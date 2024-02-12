Мэрия Новосибирска проиграла суд за горнолыжный клуб — его пытались признать самостроем

Иск к муниципалитету подала компания ООО Горнолыжный клуб «Корел-Иня», которая требовала признать за собой право собственности на пять спортивных сооружений, среди которых тренировочная база и горнолыжные спуски. Чиновники в суде, в свою очередь, просили признать объекты самовольными постройками и изъять их из владения компании.

