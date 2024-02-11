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Готовим коньки с вечера: новосибирцы делятся фото обледеневших тротуаров

На смену азональному теплу вернулись сибирские морозы

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Столбики термометров продолжат опускаться

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В Новосибирске после аномально теплой погоды и февральского дождя вновь вернулись морозы, из-за этого улицы города превратились в каток. По данным погодных сервисов, температура воздуха за окном продолжит опускаться и к середине следующей недели столбики термометров покажут -28 градусов. Читатели НГС прислали в редакцию фото обледеневших улиц. Рассказываем, где без коньков точно не обойтись.

Вот так выглядит придомовая территория Бетонной, 7. Как отметила читательница НГС Оксана, все ступени во льду и никто их даже не посыпал песком.

Бетонная, 7

Бетонная, 7

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А так выглядит тротуар на остановке общественного транспорта на улице Кропоткина.

Улица Кропоткина

Улица Кропоткина

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Сразу серию фотографий обледеневших тротуаров прислала читательница НГС Александра.

Обледеневшие тротуары

Обледеневшие тротуары

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— Мы стремимся стать культурной столицей Сибири. Разве культура не начинается с культуры отношения к своим гражданам? Урицкого, Чаплыгина, Горького. Ни одного дворника на переходах и машин с песком, — отметила сибирячка.

Сибиряки жалуются на плохую работу коммунальных служб

Сибиряки жалуются на плохую работу коммунальных служб

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Ранее мы изучили данные погодных сервисов и узнали, какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе. Подробнее по ссылке.

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