Готовим коньки с вечера: новосибирцы делятся фото обледеневших тротуаров

В Новосибирске после аномально теплой погоды и февральского дождя вновь вернулись морозы, из-за этого улицы города превратились в каток. По данным погодных сервисов, температура воздуха за окном продолжит опускаться и к середине следующей недели столбики термометров покажут -28 градусов. Читатели НГС прислали в редакцию фото обледеневших улиц. Рассказываем, где без коньков точно не обойтись.

