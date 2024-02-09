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Около Дома офицеров в Новосибирске заметили военные машины и катафалк — с кем там прощаются

Очевидцы также отмечают, что видели почетный караул

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Около входа стоит катафалк и автомобиль военной полиции

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В Новосибирске вокруг Дома офицеров заметили автомобили военной полиции, а на входе в здание, по словам очевидца, стоял почетный караул.

Как передает очевидец, рядом стоят катафалк, большое количество машин военной полиции. В Доме офицеров рассказали НГС, что сейчас проходит прощание с военным по фамилии Раздорожный.

В Военной комендатуре Новосибирского гарнизона подтвердили, что прощаются с их руководителем — Сергеем Раздорожным.

По дороге проезжают военные машины

По дороге проезжают военные машины

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Недавно в здании гостиничного комплекса «Золотой лев» прошло прощание с его собственником — 55-летним предпринимателем Олегом Татариновым. К зданию, отмечал источник НГС, подъезжали «непростые» машины с «непростыми» номерами.

Дом офицеровВоенныйПрощание
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