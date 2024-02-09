Около Дома офицеров в Новосибирске заметили военные машины и катафалк — с кем там прощаются

В Новосибирске вокруг Дома офицеров заметили автомобили военной полиции, а на входе в здание, по словам очевидца, стоял почетный караул.
Как передает очевидец, рядом стоят катафалк, большое количество машин военной полиции. В Доме офицеров рассказали НГС, что сейчас проходит прощание с военным по фамилии Раздорожный.
В Военной комендатуре Новосибирского гарнизона подтвердили, что прощаются с их руководителем — Сергеем Раздорожным.
Недавно в здании гостиничного комплекса «Золотой лев» прошло прощание с его собственником —